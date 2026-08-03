Natalia Sette 03 AGO 2026 - 13:40h.

La exparticipante de 'La isla de las tentaciones' parece haber abierto de nuevo su corazón a un jugador de futbol del C.D Castellón

Naomi Asensi, indignada por las condiciones en las que le han entregado su nueva casa

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Naomi Asensi podría haber vuelto a encontrar el amor. Aunque ninguno de los dos lo ha confirmado de manera oficial, la exparticipante de ‘La isla de las tentaciones’ lleva más de un mes dejándose ver muy bien acompañada. El afortunado es Raúl Sánchez, futbolista en el CD Castellón y expareja de Gal·la Mora.

Desde su ruptura con Javi Bustamante en julio de 2025, la ganadora de ‘GH DÚO’ no ha hecho pública ninguna otra relación sentimental. De hecho, ella misma ha manifestado en varias ocasiones su deseo de estar soltera. Sin embargo, parece haber cambiado de opinión.

Raúl es un madrileño nacido en 1997 que juega como extremo izquierdo o centro delantero en el Club Deportivo Castellón de la Segunda División de España y cuenta con más de 25.000 seguidores en su perfil de Instagram. Las alarmas saltaron a raíz de un reciente viaje a Ibiza, uno de los destinos favoritos de ambos.

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Jorge Cyrus, amigo íntimo de Naomi subió un ‘storie’ a su Instagram en el que ‘la cuernis’ descubrió a Raúl sentado al lado de la influencer. Aunque esta no es la primera vez que se les ve juntos, el propio futbolista compartió algunas instantáneas con la valenciana.

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En una publicación compartida se pueden ver varias imágenes en las que aparece Naomi en el mismo grupo de amigos. Aunque no posan a solas, hay un detalle de complicidad no ha pasado desapercibido: ambos se hicieron un tatuaje conjunto en el dedo con la abreviatura “IBZ”.

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Al futbolista le apasiona viajar y en su perfil presume de escapadas a destinos como Londres, Islandia o Italia. Sin embargo, su conexión con Naomi va más allá del gusto por los viajes. Aunque no se ha confirmado oficialmente, todo indica que se están conociendo con intención de comenzar una relación.

No es la primera vez que Raúl Sánchez se cruza en el universo de 'La isla de las tentaciones'. El jugador mantuvo una relación sentimental en el pasado con Gal·la Mora, participante de la cuarta edición del formato. Su historia comenzó en 2022 y a finales de ese mismo año compartieron su primera foto juntos tras haberse conocido por redes sociales mientras compartían residencia en Castellón.

Aunque la relación de Raúl y Gal·la llegó a su fin de forma definitiva en marzo de 2023 tras alguna ida y venida, el destino ha vuelto a unir al futbolista con el entorno del programa. Ahora, las pistas en redes y los planes compartidos apuntan a que su complicidad con Naomi Asensi avanza con paso firme.