Lorena Romera 03 AGO 2026 - 17:00h.

Los medios le han preguntado a Isa Pantoja por el estado de salud de su hermano y por la relación con su madre

La felicitación de Anabel Pantoja a su tía, Isabel Pantoja, por su 70 cumpleaños

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Cuando Kiko Rivera sufría el ictus que lo dejaba hospitalizado durante varios días, su hermana estaba preparando su viaje familiar a Marruecos. Ahora que ya ha regresado a la península, los medios la han abordado para conocer de primera mano nuevos detalles del estado de salud del DJ. Sin embargo, la reacción de Isa Pantoja cuando le han preguntado por el ictus de su hermano da a entender que la situación familiar continúa siendo delicada.

La que fuera concursante de 'GH VIP' y 'Supervivientes', que ha disfrutado de un increíble viaje a Tánger con Asraf Beno y sus dos hijos, ha sido interceptada por los micrófonos de Europa Press. La colaboradora de televisión disfrutaba de una jornada de lo más tranquila cuando se topaba con la prensa e inevitablemente con las preguntas sobre el estado de salud de su hermano.

Los reporteros se han interesado por conocer si ha podido ponerse en contacto con su hermano tras recibir el alta, así como por la las visitas de su madre, Isabel Pantoja, que habría estado incluso haciéndose cargo de sus nietas. Fiel a la prudencia que ha mostrado en las últimas semanas, la creadora de contenido ha preferido no ofrecer ninguna declaración.

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Sin embargo, su respuesta no ha pasado desapercibida. Ante las insistentes preguntas sobre la relación actual con Kiko y el posible acercamiento familiar, la hija de Isabel Pantoja ha continuado optado por el silencio. Eso sí, esbozando una pequeña mueca a modo de media sonrisa. Acto seguido, ha zanjado la interacción lanzando un educado "gracias" continuar su camino y alejarse de los medios.