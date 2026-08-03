Lorena Romera 03 AGO 2026 - 15:30h.

La ganadora de 'SV All Stars' ha explicado que recibe sesiones de quimioterapia por las células del embrión que se le quedaron repartidas por el cuerpo y que podrían convertirse en cancerígenas

Marta Peñate: "Si no me curo las células anormales del útero, me puede dar lo que ya sabemos"

Compartir







Marta Peñate ha dicho basta. Tras compartir públicamente el complicado momento de salud que atraviesa, por el que está recibiendo sesiones de quimioterapia, la que fuera ganadora de 'Supervivientes All Stars' ha emitido un comunicado respondiendo de forma tajante a las críticas que ponen en duda su tratamiento.

En el vídeo publicado en su perfil de Instagram, la presentadora y colaboradora de televisión ha detallar la situación médica a la que se enfrenta para despejar cualquier tipo de especulación. Según ha explicado, tras sufrir un embarazo ectópico y someterse a diversas pruebas y resonancias, se le diagnosticó una enfermedad trofoblástica gestacional.

PUEDE INTERESARTE Marta Peñate celebra un emocionante momento en pleno tratamiento de quimioterapia

"Se me quedaron células del embrión repartidas por el cuerpo... células que no tienen que estar ahí porque a la larga se convierten en cancerígenas. La quimioterapia para esta enfermedad es larga", ha explicado para contextualizar el tratamiento al que se está sometiendo en el área de oncología.

PUEDE INTERESARTE Nuevo revés de salud para Marta Peñate en pleno tratamiento de quimioterapia por su embarazo ectópico

La que se diera a conocer en 'Gran Hermano' y después participase en 'La isla de las tentaciones' ha respondido a los comentarios que cuestionan su problema de salud y la forma en la que se lo ha estado tomando todo -especialmente tras publicar unas imágenes en las que se la veía de risas con su cuñada durante una sesión de quimio- dando más detalles de su situación:

Canal de Whatsapp de Telecinco

"Antes de darme el resultado de la resonancia esperaban que no estuvieran esas células esparcidas por el cuerpo porque si no era una metástasis. Eso me lo comí yo sola... Al final, gracias a Dios, lo tenía en el útero. Esto que me ha pasado le pasa al 0,1% de las mujeres, y como no, me la han mandado a mí", explica, desvelando este dato por primera vez, ya que era algo que no contó en su momento "por no asustar".

Para los que dicen que "banaliza con la quimioterapia", puntualiza que "hay muchos niveles de quimioterapia". Ella se está dando "un nivel medio". Según cuenta, "no es tan fuerte como otras quimioterapias", aunque no quita que esté pasando igualmente por esas sesiones.

Toda la actualidad de Telecinco en Google News

"¿Me podré tomar yo la quimioterapia como a mí me dé la gana? ¿No podré subir yo los momentos en los que estoy feliz? Que también la quimioterapia me ha dejado en la cama tumbada vomitando dos días enteros, ¿eh? (...) Cuento mucho porque me dedico a esto, pero subirlo todo sería demasiado. Que no subamos cuando estamos vomitando, no quiere decir que no lo pasemos mal", se pregunta la de Las Palmas de Gran Canaria.

La pareja de Tony Spina hace hincapié en que "todas las formas en las que cada uno se toma sus circunstancias son lícitas. Nadie tiene que juzgar si es más o menos feliz", que no habría que "asociar la oncología con la infelicidad" y que ella siempre abogará por "llevarlo con la mayor fortaleza posible".

Finalmente, Marta Peñate ha querido agradecer el cariño que recibe de la inmensa mayoría de sus seguidores, zanjando el tema apelando a la empatía y a la positividad frente a la minoría que busca polemizar con su estado salud.