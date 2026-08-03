Miguel Frigenti responde contundente a las declaraciones de Ana López sobre la situación en Ceuta

Natalia Sette 03 AGO 2026 - 14:12h.

El exconcursante de 'Gran Hermano VIP' responde tajante a Ana López tras sus polémicas delcaraciones sobre las crisis migratoria de Ceuta

Miguel Frigenti denuncia los insultos homófobos que ha recibido junto a su pareja

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Miguel Frigenti, exconcursante de ‘GH VIP’, ha vuelto a pronunciarse sobre la actitud de los creadores de contenido ante temas delicados . Esta vez, el periodista ha dirigido sus críticas hacia Ana López tras las polémicas declaraciones de la influencer respecto a la compleja situación migratoria en Ceuta, desatando un acalorado debate en las redes sociales.

La pareja de Borja González desató la controversia tras publicar sus reflexiones sobre el tema. “Los vecinos de Ceuta necesitan ayuda, esto también es un problema. La diferencia es que cuando compartes esto te llaman facha o racista”, comenzó exponiendo la valenciana en su perfil de Instagram ante sus miles de seguidores.

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Lejos de frenar ahí, Ana se dirigió a quienes defienden posturas contrarias a la suya con unas tajantes palabras. “El que no esté de acuerdo que coja a tres o cuatro y se los meta en casa, así es como se predica con la palabra. La mejor opción es que entre todos pongáis una hucha, le pagáis una vivienda digna y de la nómina de vuestro mes le dais la mitad. Yo voy a seguir trabajando porque como se quede toda esta gente, alguien tendrá que mantenerlos”, sentenció.

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La réplica de Miguel Frigenti no se ha hecho esperar, mostrándose perplejo ante este giro de contenido en redes. “¿En qué momento hemos pasado de ver unboxing de ropa y quejas por pagar impuestos, a clases magistrales de geopolítica, el norte de África y Ceuta?”, se preguntó el comunicador con marcada ironía.

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El colaborador de televisión cuestionó la ligereza con la que algunos rostros populares abordan asuntos de extrema delicadeza. “Los últimos días hemos visto a perfiles de millones de seguidores hablando de cuestiones diplomáticas súper complejas como si estuvieran comentando un reality”, lamentó el talaverano.

Para Frigenti, el trasfondo del mensaje de Ana, teniendo una comunidad tan grande, es peligroso. “El problema no es que opinen, cada uno puede tener la opinión que considere. El problema es utilizar frases populistas como ‘nos están invadiendo’ o ‘mételos en tu casa’”, recriminó, señalando que “el miedo y el populismo da mucho engagement”.

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El periodista quiso recordar la escala real de la situación que se está viviendo en la frontera norteafricana. “Esto no es un reality, es una crisis humanitaria, han muerto que se sepa 67 personas. Pretender resolver todo eso en un comunicado de un minuto en tus redes sociales entre patrocinios y hauls sin tener conocimientos previos es de un atrevimiento pasmoso”, afirmó con severidad.

No obstante, Frigenti valoró las palabras posteriores de la influencer. “Al menos ha tenido la humildad de reconocer posteriormente que no tiene ni idea de política. Me parece esto más responsable que ir dando lecciones”, admitió, comparando su caso con el de otras figuras del medio como Nagore Robles o Sofía Suescun, quienes “han reconocido que no tienen los conocimientos para analizar la situación demostrando tener mucha más madurez”.

Para concluir, el de Toledo apeló a la responsabilidad social de los personajes públicos. “Cuando te escuchan cientos de miles de personas tus palabras tienen consecuencias, puedes generar empatía o alimentar el miedo y los prejuicios”, sentenció.

Tras el gran debate generado por las declaraciones de Ana, la audiencia en sus comentarios se ha dividido: mientras perfiles como Rodri Fuertes, Jesús Sánchez o su pareja Borja aplaudían a la influencer, multitud de usuarios respaldaban la postura de Frigenti pidiendo no hablar sin conocimiento sobre una situación compleja y delicada.