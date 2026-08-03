Lorena Romera 03 AGO 2026 - 17:48h.

La exconcursante de 'Supervivientes' rompe a llorar a pocos días del nacimiento de su primera hija

Mario González, a Claudia en la recta final de su embarazo: "El sacrificio que estás haciendo..."

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Ahora sí, la cuenta atrás ha comenzado y las emociones están a flor de piel. Claudia Martínez afronta la recta final de su embarazo a punto de dar la bienvenida a Valentina, su primera hija junto a Mario González. La que fuera concursante de 'Supervivientes' se encuentra en la semana 35 de gestación, encarando el último mes de un viaje que le va a cambiar la vida por completo. Tanto, que no ha podido evitar romper a llorar al ser consciente de esto.

Apenas unos días después de celebrar por todo lo alto su 30º cumpleaños y la 'baby shower' de su bebé, la que fuera también participante de 'La isla de las tentaciones' ha querido abrir su corazón a través de las redes sociales. Lo ha hecho publicando un carrusel de fotografías de lo más especiales de este último periodo de su etapa de gestación:

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"Últimas semanas antes de que nuestras vidas cambien para siempre. Miraré estas fotos en bucle hasta que llegue el momento", ha escrito junto al post, donde ha compartido algunos de los momentos más emotivos que ha vivido en estos días.

Una publicación en la que la catalana ha hecho un repaso por algunos recuerdos de este verano. El último antes de convertirse en madre. En el álbum de fotos, Claudia presume de su tripa de embarazada en un precioso posado junto a la Golden Retriever de avanzada edad que tienen sus padres, a quien da las gracias por "aguantar a su lado", otro romántico posado junto a Mario González o una divertida imagen junto a su padre en la que ambos compiten entre risas por tener la mayor barriga.

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Momentos únicos que Claudia Martínez atesora como si fueran oro. Sin embargo, eso no quita que esta recta final del embarazo esté siendo para ella una auténtica montaña rusa de emociones. Lo ha reconocido junto a un selfie en el que se muestra completamente rota y entre lágrimas, mostrando esa otra realidad más cruda de esta etapa de gestación.

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"Sentimientos encontrados, ¿hablamos de ello en algún momento?", ha confesado la que fuera tronista de 'MyHyV', sincerándose sobre ese huracán de emociones que está sintiendo en las semanas previas al nacimiento de Valentina, su hija en común con Mario González.