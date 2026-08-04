Berto González 04 AGO 2026 - 09:00h.

La vida de Lujñan, presentadora de 'El camino de la verdad', desde su infancia en el norte hasta su momento acutal como madre soltera y trabajadora

La versatilidad de Luján Argüelles: la evolución de su look con el paso del tiempo

Compartir







Luján Argüelles sigue siendo uno de los rostros más queridos de nuestra pequeña pantalla. La presentadora de 'El camino de la verdad' esconde detrás de las cámaras una historia personal marcada por sus raíces familiares en Asturias, el crecimiento personal tras sufrir una difícil ruptura sentimental y la materndad junto a su hija Miranda de 11 años, que es el motor de su vida y punto de inspiración tras publicar de un libro dedicado a ella. Desde su infancia en el norte hasta su momento acutal como madre soltera y trabajadora, la trayectoria personal de la presentadora refleja una vida en constante evolución y crecimiento.

Así fue la infancia y los orígenes de Luján Argüelles en Salas

La infancia de la periodista transcurrió en Salas, un pintoresco pueblo asturiano de apenas 1.000 habitantes donde disfrutó de una etapa llena de felicidad rodeada de su familia. Sus aficiones de pequeña estaban relacionadas con las fiestas populares, con cantar en el coro del pueblo, pasear por el parque y jugar en la plaza junto a sus amigos.

Durante esos primeros años de vida, la figura fundamental en su crianza fue su abuela materna, conocida cariñosamente como Mamina, quien representó un pilar emocional básico para ella y para sus hermanas, tal y como la presentadora reveló en una entrevista para la revista Semana. Al comenzar los estudios superiores de la carrera de Piano en el Conservatorio de Oviedo, la presentadora de 'El camino de la verdad' se vio obligada a mudarse a la capital ovetense.

Tiempo después, impulsada por su vocación periodística, tomó la firme decisión de hacer las maletas e irse a Madrid. En aquel momento, la mudanza supuso un fuerte choque familiar, ya que sus padres consideraban esa aventura como una verdadera locura. La propia presentadora recuerda cómo viajó a la capital guardando 10.000 pesetas en las botas por miedo a sufrir algún robo en la calle.

Canal de Whatsapp de Telecinco

Con el paso de los años, sus dos hermanas, una médico de profesión y otra ingeniera, también terminaron trasladándose a la capital española. Sin embargo, su primera oportunidad importante en la pequeña pantalla llegó en la televisión autonómica asturiana al frente del concurso 'Asturias en 25', una experiencia que le abrió definitivamente las puertas del panorama nacional.

Toda la actualidad de Telecinco en Google News

Su relación con Carlos Sánchez, su separación y un grave accidente

En el terreno sentimental, una de las relaciones más importantes en la vida de la comunicadora fue la que mantuvo con el empresario Carlos Sánchez Arenas. Ambos se conocían desde que ella tenía 24 años y mantuvieron una estrecha amistad durante más de 15 años antes de iniciar su noviazgo. Tras años de amor incondicional y un proyecto de vida juntos tras el nacimiento de su hija Miranda, la pareja decidió poner punto final a su relación sentimental en el año 2020 a través de una separación amistosa.

Meses después de su separación, en noviembre de 2021, Carlos Sánchez sufrió un gravísimo accidente de navegación al colisionar su embarcación de recreo contra unas rocas en el pantano de Entrepeñas, en Guadalajara. El fuerte impacto le provocó lesiones de extrema gravedad que le mantuvieron ingresado en coma inducido. Durante toda esa dolorosa etapa de convalecencia, la presentadora se volcó de manera incondicional en el cuidado de su expareja y en el seguimiento de su salud en el hospital.

El propio empresario agradeció públicamente la gran preocupación de Luján durante aquel momento tan delicado, destacando que el cariño entre los dos superaba cualquier diferencia previa. Actualmente mantienen una relación basada en el respeto y en la custodia compartida organizada por quincenas de su hija Miranda de 11 años recién cumplidos.

La llegada de Miranda y su visión de la maternidad a los 37 años

La maternidad supuso un giro absoluto en las prioridades de la periodista. Aunque el embarazo le pilló de sorpresa a los 37 años por no tenerlo planificado en aquel momento, la llegada de la pequeña Miranda se convirtió en el motor fundamental de su vida. Basándose en su propia experiencia sobre la crianza y la necesidad de mejorar la educación emocional y sexual desde la infancia, la comunicadora plasmó sus reflexiones en el libro 'El regalo de Miranda'.

En este libro, la presentadora de 'El camino de la verdad' habla de manera abierta sobre la dificultad de conciliar la carrera profesional con el cuidado diario de los hijos, confesando el habitual sentimiento de culpa que siente al tener que ausentarse de casa por motivos laborales. Sin embargo, su propósito principal es trasladar a su hija un ejemplo claro de independencia y trabajo duro. Hoy en día, la felicidad y el bienestar de Miranda es su objetivo principal, y a través de las redes sociales de la presentadora, podemos ver el gran cariño que se tienen realizando todo tipo de escapadas, viajes y planes del día a día entre madre e hija.