Los reyes Felipe VI y Letizia han presidido la tradicional recepción a una amplia representación de la sociedad balear

Los detalles de la recepción de los reyes Felipe y Letizia en Marivent: 600 invitados, el cóctel y la gran incógnita

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Los jardines del Palacio de Marivent han vuelto a convertirse este martes en el escenario de una de las citas más esperadas del verano para la Familia Real. Los reyes Felipe VI y Letizia han presidido la tradicional recepción a una amplia representación de la sociedad balear, un encuentro que cada año reúne a autoridades, instituciones y personalidades de distintos ámbitos con motivo de su estancia estival en Mallorca. Informa en el vídeo Esther Sosa.

En esta ocasión, los monarcas han estado acompañados por la princesa Leonor y la infanta Sofía, que han vuelto a sumarse a este compromiso institucional, así como por la reina Sofía, dejando una de las imágenes familiares más destacadas del verano. Juntos han saludado a los invitados en un ambiente cercano y distendido antes de compartir el tradicional cóctel en los jardines de la residencia oficial.

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La recepción de Marivent se ha consolidado como uno de los actos más significativos de la agenda estival de la Corona, reforzando los vínculos con la sociedad de las Islas Baleares. Representantes del ámbito político, económico, cultural, social y deportivo han acudido a una velada marcada por el carácter institucional, pero también por el ambiente relajado que caracteriza este encuentro veraniego. El menú de la cena ha estado a cargo de tres chefs mallorquines, Marga Coll, Maca de Castro y Santi Taura, dos de ellos galardonados con una estrella Michelín

El rey, por primera vez en el Hispania

Con esta cita, la Familia Real afronta uno de los momentos centrales de su estancia en Palma antes de continuar con los compromisos previstos en la isla y disfrutar de unos días de descanso. La presencia conjunta de los Reyes, sus dos hijas y la reina Sofía ha vuelto a acaparar todas las miradas, dejando una de las estampas más comentadas del verano en Marivent.

Por la mañana, Felipe VI ha embarcado en el Hispania, el nuevo barco de regatas de la Armada, para participar en la primera regata de la 44 Copa del Rey Mapfre de vela en aguas de la bahía de Palma, tras presidir un homenaje a dos de sus compañeros de competición recientemente fallecidos.

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El rey ha llegado pasadas las 10:15 horas al Real Club Náutico de Palma (RCNP) donde ha presidido este homenaje a los que fueron compañeros de regatas, el canario Manuel (Noluco) Doreste y el gaditano Javier Vallejo.

Familiares y amigos de Doreste, fallecido el pasado 16 de julio, y de Vallejo, que murió el 4 de junio, han participado en este homenaje en el que se han proyectado imágenes de ambos regateando, en algunas de las cuales aparecía el rey, y que ha finalizado con un minuto de aplausos.