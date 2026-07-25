Puri Ruiz 25 JUL 2026 - 08:00h.

Tanto la prensa como la sociedad o los propios miembros de la familia del rey entre ellos han utilizado apodos, simpáticos o no tanto, para nombrarse

La princesa Leonor y el rey Felipe realizan su primer vuelo juntos ante el fin de curso militar: las cómplices imágenes entre padre e hija

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Europa es el continente que concentra más monarquías parlamentarias, esto es, aquellas en las que el rey no tiene poder político y donde el Parlamento limita sus funciones. Si a eso le sumamos que uno de esos países que las conservan, España, es a su vez uno de los más proclives a poner apodos a todo el mundo, tenemos el cóctel perfecto. ¿Conoces todos los apodos que se usan para nombrar, tanto dentro como fuera de la Zarzuela, a los miembros de la Casa Real, empezando por el rey, Felipe VI, y cuál es su origen?

De Alfonso XII a Felipe VI: los apodos más 'reales'

Si recuerdas alguna de aquellas viejas clases de Historia, seguro que te vienen a la cabeza apelativos por los que se conocía a más de un monarca en nuestro país. el bisabuelo del rey Felipe VI, Alfonso XIII, fue conocido como ‘el Africano’, por su gusto por las campañas militares en aquel continente, y a su padre como ‘el Pacificador’, ya que creó un sistema de alternancias de gobierno y puso fin a varios conflictos bélicos. Pero vayamos a los reyes actuales. A Juan Carlos I se lo ha llamado durante años ‘el campechano’, por su aparente talante cercano (algunas historias sobre su proximidad han alcanzado la categoría de leyendas urbanas). Más recientemente, debido al cargo que ocupa hoy, todo el mundo se refiere a él como ‘el emérito’. Dentro de su familia ha sido siempre Juanito, y también se sabe que, cuando quería pasar inadvertido, utilizada el falso apellido Sumer, acrónimo de “Su Majestad El Rey”.

A Felipe VI, debido a la formación universitaria, militar y a su hábil manejo de varios idiomas, la gente lo suele llamar ‘el Preparao’. Pero tiene muchos otros motes: en su época de cadete los compañeros lo llamaban ‘Sar’ (que son las siglas de Su Alteza Real, ‘Pipe’ (diminutivo de su nombre, Felipe) o ‘Winston’, porque era rubio y largo como la marca de cigarrillos.

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Los motes de Leonor y Letizia

Las mujeres de la familia del rey tampoco se libran de sus correspondientes apodos. En el caso de Letizia, el hecho de ser periodista y no proceder de la aristocracia le ha procurado no pocos apelativos. Con respecto a su profesión, los compañeros la llamaban ‘Letizia noticia’ y antes, cuando hizo sus primeras prácticas en ‘La Nueva España’, la conocían como ‘Letizia con zeta’ porque siempre pedía que escribieran bien su nombre. Pero su mala relación con su suegro es bien conocida, y este, según recogen distintos medios, la llamaba ‘la asturiana’. Entre los amigos de su marido era conocida como ‘la jolines’, ya que usaba a menudo este eufemismo para evitar decir palabrotas.

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Su hija mayor, Leonor, que está llamada a ser la próxima reina de España, tiene numerosos apodos también. Por una parte, sus compañeros la conocen como ‘cadete Borbón’, y medios británicos la han llegado a llamar ‘the ultimate action girl’, algo así como “la chica de acción por excelencia”, debido a su exigente instrucción militar. La revista francesa ‘Point de Vue’ asegura que se la llama, en este mismo sentido, ‘la princesa guerrera’.

La reina emérita y sus hijas

Fuera del ámbito de esposa e hijas, otros familiares del rey tienen también sus motes. La reina emérita Sofía, conocida como Sofi (así la solía llamar su marido), fue conocida durante años entre la prensa como ‘la griega’, y también como ‘la reina profesional’ (siempre se hablaba de que sabía ocupar el espacio que le correspondía en tanto que consorte del rey).

Sus hijas las infantas Elena y Cristina recibieron sendos apodos que eran en parte juego de palabras con un conocido refresco y en parte reflejaban el carácter de cada una. Elena, más seria, era ‘la infanta de limón’, mientras que Cristina, más afable, fue conocida como ‘la infanta de naranja’.

Victoria Federica y Froilán

Dos de los nietos más mediáticos de los reyes eméritos, Victoria Federica y Froilán, son conocidos en su familia, respectivamente, como Vic y Pipe. Y es que, aunque al sobrino del rey lo solemos llamar Froilán, su verdadero nombre es Felipe Juan Froilán de Todos los Santos. Precisamente de su nombre completo y de su antigua afición a la juerga nocturna procede otro de los motes más divertidos con que se conoce a un miembro de la familia del rey: Felipe Juan Froilán de Todos los Antros.