Este martes, 4 de agosto, los soberanos reciben en el palacio de Mallorca a las principales autoridades de Baleares, siendo esta la gran cita insitucional del verano

Las piscinas de Marivent, el gran refugio de los reyes Felipe y Letizia y sus hijas en Mallorca: en plena reforma tras su deteriorado estado

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El verano de la familia real española en Mallorca alcanza este martes, 4 de agosto, una de sus citas más esperadas.

A partir de las 21:00 horas, los reyes Felipe y Letizia recibirán en el Palacio de Marivent a las principales autoridades de Baleares y a una amplia representación de la sociedad civil en una velada que se ha convertido en el gran acto institucional del verano.

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Los invitados y la gran incógnita

La recepción reunirá a cerca de 600 invitados procedentes de todos los ámbitos de la sociedad balear. Entre ellos se encuentran representantes políticos e institucionales, empresarios, científicos, investigadores, artistas, deportistas, profesionales del turismo, de la gastronomía y de la cultura, además de responsables de organizaciones sociales y medios de comunicación. Por ejemplo, la presidenta del Govern, Marga Prohens, y todos sus consellers, el presidente del Parlamente Balear, Gabriel Le Senne, y el presidente del Consell, Llorenç Galmés, entre otros.

También se ha hablado de la posibilidad de que acudan amigos de la familia que frecuentan la isla durante la temporada estival, como el cantautor Jaime Anglada, íntimo del rey y cuya presencia ha generado expectación tras el grave atropello que sufrió el 8 de agosto de 2025 en Palma de Mallorca mientras conducía su motocicleta.

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Más que una recepción protocolaria, la cita se ha convertido en un escaparate del tejido económico, social y cultural de las islas.

La gran incógnita de esta edición vuelve a ser la presencia de las hijas de los reyes. La Casa Real solo ha incluido oficialmente a Felipe VI y Letizia en la agenda del acto, aunque el precedente de 2025 hace pensar que Leonor y Sofía podrían repetir como anfitrionas.

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El verano pasado ambas participaron por primera vez en el tradicional saludo a los invitados y conversaron con numerosos asistentes durante el cóctel, una imagen interpretada como un paso más en su creciente protagonismo institucional.

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También es habitual que la reina Sofía esté presente en esta recepción, ya que mantiene una estrecha vinculación con Marivent y suele pasar largas temporadas estivales en el palacio.

El cóctel

Uno de los momentos más esperados de la noche llegará tras el saludo institucional. En lugar de una cena formal, Zarzuela ofrecerá un cóctel gastronómico que sirve para promocionar la cocina balear y los productos locales.

Aunque el menú cambia ligeramente cada verano en función de la temporada y de los productores participantes, la filosofía siempre es la misma: ofrecer pequeños bocados elaborados con ingredientes de proximidad y recetas tradicionales reinterpretadas por algunos de los mejores cocineros de las islas.

En los últimos años no han faltado especialidades como las cocas mallorquinas, la sobrasada, los quesos artesanos, las empanadas, los cocarrois, diferentes elaboraciones con pescado fresco del Mediterráneo, aceites de oliva virgen extra, almendras mallorquinas, ensaimadas en formato mini y una selección de postres elaborados con frutas y productos típicos de Baleares. Todo ello suele acompañarse de vinos con denominación de origen Binissalem y Pla i Llevant, además de cava y otras bebidas.

Por ejemplo, en la edición del año pasado el menú fue diseñado por el chef con estrella Michelin Andreu Genestra, quien apostó por una propuesta muy vinculada al producto local. Para este 2026 todavía no se ha dado a conocer quién será el responsable del cóctel ni cuáles serán los platos concretos que degustarán los invitados, aunque todo apunta a que se mantendrá la apuesta por la cocina de kilómetro cero y por la promoción del sector balear.

En plena reforma

Este verano Marivent presenta además una circunstancia poco habitual. Desde el pasado mes de abril se está llevando a cabo una importante reforma impulsada por el Govern balear, la primera de gran envergadura en más de dos décadas. Sin embargo, las obras han quedado temporalmente paralizadas durante julio y agosto para no interferir en la estancia de la familia real, tal y como estaba previsto desde el inicio del proyecto.

Los trabajos cuentan con un presupuesto cercano al medio millón de euros e incluyen la renovación de fachadas y terrazas, la mejora de los jardines y del sistema de riego, la reforma de las dos piscinas, la modernización de las instalaciones de climatización, fontanería e iluminación, además de la reparación de filtraciones y otros desperfectos provocados por la cercanía del mar.

Las actuaciones afectan únicamente al exterior y a las infraestructuras del recinto, mientras que las zonas privadas utilizadas por la familia real permanecen sin cambios. Está previsto que las obras se reanuden a finales de agosto y finalicen antes de que termine el año.

La estancia de la familia real en Marivent

La estancia estival de los reyes en Mallorca sigue prácticamente el mismo guion cada verano. Felipe VI suele llegar primero para mantener sus tradicionales despachos con las autoridades baleares y participar en la Copa del Rey MAPFRE de vela, una competición a la que permanece muy vinculado desde hace décadas. Días después se incorpora la reina Letizia, cuya agenda acostumbra a incluir la clausura del Atlàntida Mallorca Film Fest.

Cuando sus compromisos lo permiten, también viajan a la isla la princesa Leonor y la infanta Sofía, mientras que la reina Sofía continúa siendo una presencia habitual en Marivent. Fuera de la agenda oficial, la familia disfruta de unos días de descanso con un perfil muy discreto, realizando algunas cenas en restaurantes de Palma, visitas culturales y encuentros privados.

Tras la tradicional recepción en Marivent y la entrega de trofeos de la Copa del Rey de vela, los monarcas suelen poner rumbo a un destino privado para completar sus vacaciones antes de retomar la actividad institucional a finales de agosto.