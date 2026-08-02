La reina Letizia ha estado hablando con los organizadores del evento justo a su llegada

Entre los asistentes de este año están Javier Bardem y sus hermanos, Victoria Luengo y el director de cine Rodrigo Sorogoyen

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La reina Letizia ha acudido a la clausura del Atlántida Mallorca Film Fest, que este año celebra su 16ª edición en el espacio de La Misericordia de Palma. Se trata del primer festival de cine online de España que quiere dar a conocer las mejores películas internacionales que no se han proyectado en los cines, según informa 'Hola!'.

La reina ha llegado al recinto a las 21:00 horas al recinto donde ha estado hablando con los organizadores del evento. Entre los asistentes de este año están Javier Bardem y sus hermanos, Carlos y Mónica; Victoria Luengo y el director de cine Rodrigo Sorogoyen; Miguel Bernardeau y Gael García Bernal.

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La próxima aparición pública de la reina Letizia

Volveremos a ver a la reina Letizia el próximo 4 de agosto en un acto en Palma. Junto al rey Felipe VI, ofrecerá la tradicional recepción estival en el Palacio de Marivent a una representación de la sociedad balear. Según su agenda, es la única cita que tiene prevista para la semana.

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'El ser querido', la película que se ha proyectado en la gala de clausura

La película 'El ser querido', dirigida y escrita por Rodrigo Sorogoyen y la guionista Isabel Peña, se ha proyectado en la gala de clausura del evento que ha reunido a distintas personalidades del mundo artístico. El filme está protagonizado por Javier Bardem, Victoria Luengo, Raúl Arévalo y Melina Matthews y participó en la Sección Oficial a competición del Festival de Cannes. La clausura del Atlántida Mallorca Film Fest 2025 también ha contado con la actuación musical de Leonor Watling.

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El actor Javier Bardem ha asegurado este domingo en Palma que afronta con "mucha tranquilidad" el estreno en España de 'El ser querido', tras su buena acogida en el Festival de Cannes, al mostrarse convencido de que la película "emocionará y conmocionará" al público español.

'El ser querido', que llegará a los cines españoles el 26 de agosto, narra la historia de un prestigioso director de cine (Javier Bardem) que, trece años después de abandonar a su hija (Victoria Luengo), la contrata como actriz con la intención de reconstruir una relación prácticamente inexistente.