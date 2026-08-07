La mujer ha hecho de doble de Matt Damon o Harry Potter en algunas de las películas más famosas del mundo del cine

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Que el mundo del cine tiene secretos ya lo sabíamos, pero uno de ellos ha sorprendido a todos los fans de Matt Damon, al conocer que la que dobla sus secuencias de acción es Devyn Dalton, una mujer que ha pasado a la fama por sus impresionantes brazos que también han llegado a sorprender al propio actor.

Aunque no fue nunca un secreto porque el actor había revelado la identidad de su doble en más de una entrevista, sí que ha generado mucha sorpresa a los fans que han visto la película 'La Odisea'. "Nunca había visto unos brazos así", y explica que no se debe solo a sus músculos, sino cuestión de técnica.

La doble solo mide 1,37 centímetros, algo que le vino genial a Christopher Nolan para simular que los gigantes que aparecen en la película, pareciesen de verdad gigantes al lado suya. Pero ella no solo se ha hecho famosa desde que se estrenó esta película, sino que, aunque no nos demos cuenta también aparece en otras películas muy conocidas.

Otras películas donde se esconde Devyn Dalton

Harry Potter y la Cámara Secreta. Seguro que no nos habíamos dado cuenta de que, ella era una de las que sobrevolaban con una de las escobas mágicas. Generalmente, cuentan con ella para escenas donde se necesite doblar a niños o escenas de acción muy rápidas en las que no se pueda ni apreciar la cara del personaje.

Todos las personas que se dedican a doblar a personas en el cine no son muy reconocidos en la calle y a la hora de saltar a la fama lo tienen más difícil que los actores. Además, la preparación que requieren tiene que ser muy profesional para clavar cada uno de los movimientos, pero sin poner en peligro a ellos mismos ni al resto de personas que colaboran en las peleas, saltos y otras escenas que dejan a la mayoría con la boca abierta.