Asun Chamoso 05 AGO 2026 - 08:25h.

'Rebels Beyond the Galaxy' reúne material de Alfredo Calles, un apasionado de la saga galáctica

La muestra es gratuita y se puede visitar en Casa Cupra Raval hasta el 22 de septiembre

Compartir







BarcelonaAlfredo recuerda cómo si fuera hoy el día que vio por primera vez 'La guerra de las galaxias'. "Tenía once años. Mi madre nos llevó al cine. Viendo el tráiler en televisión, se me ponían los pelos de punta antes de ver la película. De repente, se te abría un mundo nuevo y te marca. 'Star wars' ha cambiado la historia del cine", explica Alfredo Calles. Y también su vida. Es uno de los mayores coleccionistas privados de Europa, centrado en los tres primeros episodios de la saga galáctica. "Nunca las he contado. Lo único que hago es acumular y comprar más. No quiero asustarme y no quiero ni pensarlo. Si lo hiciera, dejaría de comprar. Y no lo voy a hacer", confiesa, entre risas.

Una pasión por el coleccionismo que se desata en 2004 "porque me lo pedía permitir. Puede ser un hobby muy caro. Una figura comercial puede llegar a los 1.000 euros. Con una posición económica estable y con las plataformas de internet hace que este universo quede a tu alcance". Y así es como, poco a poco, fue dando forma a su completa colección, con su sello. "La primera figura fue de tamaño real. Empecé a construir, con todos los accesorios, un Boba Fett, que es un cazarrecompensas que aparece por primera vez en 'El imperio contraataca', que captura a Han Solo, y se lo entrega al malo de la película que es Darth Vader. Es una figura que ronda los 6.000 euros", recuerda.

Es, precisamente, el malo de la película quien da la bienvenida a 'Rebels Beyond the Galaxy', una oportunidad única para descubrir el mundo de 'Star Wars' con la mirada de Alfredo. Un universo que ha marcado un antes y un después en su vida: "Es ilusión, pasión, entretenimiento y disfrute. Es una de las cosas que me mantienen vivo. Lo disfruto con mis amigos y compartimos ilusiones. Cuando llega una caja, estás ilusionado. Es materialismo, con su parte espiritual".

"De fan para fans"

Y esa ilusión la comparte en una exposición gratuita en la Casa Cupra Raval, en Barcelona, hasta el 22 de septiembre. "Hay grandes coleccionistas que no las enseñan porque son para uso y disfrute propio. En mi caso, se puede venir a verla, disfrutarla, rememorar viejos tiempos, y muchos que lo están viviendo ahora porque 'Star Wars' es eterno. Una película que nace en 1977, y que, a día de hoy, sigues disfrutando con series y estrenos. Es como inmortal".

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Unas 150 piezas de la colección más completa de Europa para sumergirse en esta ficción galáctica: "Es especial porque reúne material original utilizado en los rodajes, autógrafos, figuras a tamaño real, piezas de producción, otras hechas por fans, coleccionistas o por mí, dioramas, 'storyboards', naves o bustos. Tienes un poco de todo".

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

Un recorrido por sus piezas más icónicas porque es "de fan para fans. Es la filosofía de la exposición. Me considero un fan, no un friqui, pero sí es la exposición de una persona a la que le gusta, para los que les gusta. También es para quienes les puede llegar a gustar. A algunos les está entrando el gusanillo de ver las películas y eso es un logro. Soy aficionado, fan y coleccionista".

Bienvenida de Darth Vader

Una imponente figura de Darth Vader recibe a los visitantes. "Es la segunda pieza que hice con material de distintos coleccionistas hasta hacer el traje. Es como un puzzle", detalla el comisario de la exposición.

Entre las piezas más destacadas figura material original: "De 'La guerra de las galaxias' de 1977 un traje original de soldado rebelde y un trozo original de la Estrella de la Muerte que salió en la película. De 'El imperio contraataca', unas cabezas sacadas del molde original de Tauntaun, que son unas criaturas que viajaban por la nieve. Y de 'El retorno del Jedi', un busto original de producción del general Ackbar".

Hay una docena de figuras a tamaño real como "soldados del Imperio y también rebeldes; Han Solo en carbonita, que es cuando le congelan en 'El imperio contraataca'; Luke Skywalker de joven o la princesa Leia en bikini".

También hay material de producción, que no llegó a salir en pantalla, como una máscara de producción de un ewok de El Retorno del Jedi, restaurada por Tom Spina. A ello suma "uno de los dioramas, del que estoy orgulloso, que es uno de los vehículos que se utilizaron para el rodaje de 'El imperio contraataca' en Noruega. Es rojo con cadenas para la nieve y aparece con la figura de Harrison Ford".

No faltan los bustos del robot C-3PO, Han Solo o la princesa Leia. Más autógrafos de actores, miembros del equipo de rodaje y especialistas en efectos especiales. Unas firmas muy buscadas y cotizadas por los fans. "Tengo el del actor Kenny Baker, que encarnó a R2-D2 y el de George Lucas, el creador. Muchos de los actores se ganan la vida firmando autógrafos en convenciones. Pueden pedir 500 euros por uno de Skywalker o 1.000 por uno de Harrison Ford, que me falta".

Una colección que seguirá creciendo: "Mi próximo reto es hacer un C-3PO a tamaño real, pero tengo una lista de cincuenta proyectos por delante", adelanta Alfredo. Incluido un museo.