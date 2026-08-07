Richard Gere y Cindy Crawford, unidos de nuevo 30 años después a través de la serie que protagonizan sus hijos

Kaia Gerber y Homer Gere son dos de los rostros centrales de 'The Shards', la nueva y ambiciosa serie de Ryan Murphy

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Hay parejas cuya presencia mediática deja huella no por lo que hicieron juntas, sino por lo que representaron en la iconografía cultural de una década. La de Richard Gere y Cindy Crawford es uno de esos casos, con un matrimonio breve, de 1991 a 1995, y una separación amistosa que apenas dejó rastro.

Sin embargo, tres décadas después, la fantasía cultural de un posible reencuentro de aquellos dos rostros ha llegado a un desenlace inesperado, y no serán ellos quienes vuelvan a coincidir en un escenario compartido, sino sus respectivos hijos, nacidos de matrimonios posteriores y sin ningún vínculo familiar entre sí. Kaia Gerber y Homer Gere se han convertido en los dos rostros centrales de 'The Shards', la nueva y ambiciosa serie de Ryan Murphy.

Una reunión no consanguínea, pero perfecta

Ni Kaia ni Homer comparten sangre con los antiguos cónyuges del otro progenitor. Kaia, de veinticuatro años, es hija de Cindy Crawford y del empresario Rande Gerber, con quien la modelo lleva casada desde 1998. Homer, por su parte, tiene veinticinco y es el único hijo de Richard Gere, fruto de su matrimonio con la actriz Carey Lowell entre 2002 y 2016. El actor está casado desde 2018 con la publicista española Alejandra Silva.

La coincidencia profesional de ambos jóvenes en el mismo proyecto no responde, por tanto, a ninguna conexión familiar previa, pero la cultura pop no necesita más justificación que un apellido para reconstruir un vínculo que en realidad nunca existió. De este modo, los dos hijos de aquellos dos padres, tres décadas después del breve matrimonio de sus progenitores, comparten reparto por primera vez.

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El proyecto que los ha reunido no es menor. 'The Shards' es la adaptación televisiva de la novela homónima que Bret Easton Ellis publicó en 2023 y que se tradujo al castellano como 'Los destrozos' (Random House). Se trata de un thriller con tintes autobiográficos ambientado en Los Ángeles a comienzos de los ochenta. La serie está producida por Ryan Murphy, responsable de Glee, American Horror Story y Dahmer, junto a Brad Falchuk e Ian Brennan.

La trama gira alrededor de Bret, un adolescente aspirante a escritor interpretado por Igby Rigney, cuya rutina en una exclusiva escuela secundaria privada se altera con la llegada de un compañero nuevo, Robert Mallory, el papel encarnado por Homer Gere, cuya presencia coincide con los primeros crímenes de The Trawler, un asesino en serie que empieza a acechar a los adolescentes de la ciudad. Kaia Gerber interpreta a Susan Reynolds, una de las integrantes del círculo íntimo del protagonista.

El elenco incluye además a Hayes Warner, Graham Campbell, Evan Rachel Wood, Wes Bentley y Jordan Roth. La serie combina el registro de la crónica de excesos ochenteros con la textura del thriller adolescente, cruzando la nostalgia estética con la incomodidad moral que ha caracterizado la obra de Ellis desde 'American Psycho'.

Dos herederos con trayectoria propia

Aunque el foco mediático se ha concentrado esta semana en el eco de los apellidos, los dos intérpretes llegan al proyecto con un historial profesional que va más allá de la sombra de sus progenitores. Kaia Gerber ha ido consolidando su carrera actoral desde su irrupción en 'American Horror Stories', también con Ryan Murphy, y ha aparecido en producciones como 'Palm Royale', 'Babylon' y 'El club de las luchadoras'. En paralelo, ha desfilado para las principales marcas de la industria de la moda, como Calvin Klein, Fendi, Coach, Versace, Saint Laurent. Su carrera empezó a los dieciséis años y ya ha conseguido superar la etapa de comparaciones permanentes con su madre.

Homer James Jigme Gere, licenciado en Psicología y Artes Visuales por la Universidad Brown, ha construido su trayectoria con un perfil deliberadamente bajo. Su primera aparición ante las cámaras fue en la tercera temporada de 'Euphoria', y 'The Shards' marca oficialmente su debut como protagonista en una serie de gran escala. En los últimos años ha aparecido esporádicamente en alfombras rojas junto a su padre, pero ha evitado la sobreexposición y mantiene una vida personal que podría considerarse como reservada.

El sentido cultural de esta continuidad

Más allá de la anécdota, hay algo revelador en este relevo. Los años noventa dejaron una constelación de parejas mediáticas cuya persistencia en la memoria colectiva desafía la brevedad real de sus historias. Que sus descendientes, nacidos de matrimonios posteriores, criados en Nueva York y Los Ángeles, formados en universidades de la Ivy League, activos en redes sociales y con estéticas propias, acaben coincidiendo profesionalmente parece confirmar una hipótesis silenciosa, la de que las historias que una vez fueron de los iconos de otra época siempre terminan enlazándose de una u otra forma, generando encuentros de segunda generación que la casualidad organiza con una precisión casi teatral.

Es probable que ni Richard Gere ni Cindy Crawford imaginaran, cuando firmaron su divorcio en 1995, que treinta años después sus respectivos hijos iban a compartir el mismo casting. La cultura, sin embargo, ha aprendido a leer estas coincidencias como reencuentros simbólicos. Y en este caso, con más razón, ya que el momento en que sus hijos posaron juntos ha bastado para reactivar la fascinación por dos rostros cuya sola coincidencia bastó para definir una década entera.