Antonio Banderas y su deseo de ser abuelo a los 66: “No se lo digo a mi hija porque no quiero influir”

El actor, que cumple 66 años, no tiene reparos en reconocer que le haría mucha ilusión ser abuelo

Antonio Banderas y el infarto que le cambió la vida: “Es lo mejor que me ha pasado"

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Antonio Banderas cumple 66 años y lo hace en uno de esos momentos de la vida en los que el tiempo adquiere un significado diferente. El actor malagueño regresó este domingo a la Gala Starlite Occident, de la que es anfitrión junto a Sandra García-Sanjuán, y celebró allí su cumpleaños rodeado de amigos, familia y compañeros de profesión.

Más allá de la tarta de cuatro pisos que apareció sobre el escenario o de la inesperada felicitación de Plácido Domingo, hubo una confesión que retrató mejor que ninguna otra su presente. El protagonista de 'Dolor y gloria' está deseando ser abuelo.

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La pregunta era inevitable. Su hija Stella del Carmen se casó en octubre de 2025 con Alex Gruszynski y, desde entonces, la posibilidad de que Banderas se convierta en abuelo ha aparecido en más de una conversación. Esta vez el actor no tuvo reparos en reconocer que le hace mucha ilusión.

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"Me veo deseando. Sí. Deseando", respondió cuando le preguntaron cómo se veía como abuelo. Y enseguida introdujo un matiz que dice mucho de su relación con Stella. No piensa trasladarle esa expectativa ni hacerle sentir que existe una cuenta atrás familiar. "No se lo digo a ella porque no quiero influir en las decisiones que toma mi hija. Nunca lo he hecho y nunca lo haré", explicó.

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La ilusión, en su caso, convive con el respeto por la vida de una hija que ya ha dejado atrás la infancia y ha comenzado una nueva etapa junto a su pareja. Cuando le preguntaron qué clase de abuelo sería, el intérprete tampoco dudó demasiado. "Yo, uno magnífico", respondió entre bromas. La posibilidad de ser un abuelo consentidor ya le generó más cautela. "Eso ya veríamos".

Un truco del tiempo

Pero más que la posibilidad de ser abuelo, lo que más parece impresionarle al protagonista de 'La máscara del Zorro' es la velocidad con la que transcurren los años. "Lo pienso y me parece alucinante. Me parece como un truco del tiempo. Es que hace muy poco yo he venido a esta gala con Stella, cuando todavía era una niña".

Stella ocupa un lugar muy especial en la vida del actor. Es su única hija biológica, fruto de su matrimonio con Melanie Griffith, y ambos padres han demostrado en los últimos años que la separación no ha impedido conservar una relación familiar cercana y afectuosa.

El susto que cambió sus prioridades

Si hay una experiencia que ayuda a entender por qué Banderas habla hoy del tiempo, de la familia y de las cosas verdaderamente importantes de una manera tan distinta, esa es el infarto que sufrió en 2017. El actor ha vuelto a referirse a aquel episodio con motivo de su cumpleaños y lo ha hecho con una frase que puede resultar sorprendente. En una reciente entrevista con People aseguró que el infarto había sido "lo mejor que me ha pasado en la vida".

En la Gala Starlite Occident explicó el cambio que experimentó con mucha sencillez. "Fue darse cuenta de que estaba haciendo muchas cosas que no necesitaba hacer y las eliminé y decidí volver a casa", contó. Esa casa era Málaga, la ciudad en la que nació y a la que regresó después de años de vida entre Hollywood y Estados Unidos.

No fue una renuncia a su carrera. Banderas continúa trabajando para Hollywood y mantiene proyectos internacionales. Su película 'Tony', sobre los primeros años del chef Anthony Bourdain, llega ahora a los cines estadounidenses y el Teatro Soho de Málaga sigue siendo uno de sus grandes proyectos personales y profesionales. Lo que cambió fue la proporción entre trabajo y vida.

Málaga se convirtió así en una especie de Ítaca particular. En Starlite explicó que la ciudad tiene para él "el tamaño perfecto" y enumeró aquello que encontró al regresar: sus recuerdos, sus amigos, sus comidas y sus paisajes. Pero, sobre todo, la sensación de estar en el lugar al que pertenece.