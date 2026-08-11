Claudia Barraso 11 AGO 2026 - 16:30h.

La organización publicó la decisión a través de un comunicado publicado en su perfil de Instagram

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Brittany Boltinhouse, conocida como ‘Miss North Carolina USA 2026’, un reconocimiento que no le ha durado después de que saliese a la luz una serie de publicaciones racistas que hizo en un pasado. El pasado 28 de junio se hizo con la corona de ‘Miss’ en la ciudad de High Point, pero la organización decidió quitarle el título después de una semana.

La empresa encargada de la organización emitió un comunicado hace menos de una semana en el que explicaban que la decisión de destituirle del cargo fue pensada deliberadamente y que hicieron “una revisión exhaustiva de la información”: “Nuestra misión siempre ha sido empoderar a las mujeres para que lideren con integridad, valentía, responsabilidad y propósito. Creemos que las personas son capaces de crecer, que la gracia y la responsabilidad puede coexistir y que un error no tiene por qué definir toda una vida”.

Agradecen el trabajo de Brittany

“Como organización encargada de seleccionar y preparar a las mujeres para representar a nuestros estados en el escenario nacional, debemos mantener los estándares y valores que nuestras ganadoras aceptan adoptar al participar como candidatas a la corona. Después de una cuidadosa consideración, múltiples conversaciones y en consulta con la Organización Miss USA, A.Blaize Productions ha tomado la difícil decisión de concluir el reinado de Brittany Boltinhouse”.

Y aunque confirmaron públicamente que retiraron el título a la joven de 27 años, también agradecieron su esfuerzo y trabajo en el concurso además del “tiempo, la dedicación y el compromiso que brindó durante todo este proceso. Le deseamos lo mejor en su futuro”. Además, anunciaron que la corona pasó a Myla Hadley, primera finalista, quien “asumirá el título de ‘Miss Carolina del Norte USA 2026”.

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La nueva 'Miss Carolina del Norte'

Del mismo modo, han querido pedir a todo el público que respeten a las dos ganadoras, a Brittany y Myla: “Momentos como este nunca son fáciles para nadie involucrado, y seguimos comprometidos a tratar a todos con dignidad mientras continuamos nuestra misión de empoderar a la próxima generación de mujeres líderes”.