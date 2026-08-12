Redacción Uppers 12 AGO 2026 - 10:47h.

El actor explica en 'Subway Takes' que el metal le resulta energizante pero también le ayuda a relajarse

Javier Bardem se sincera sobre su amor por Penélope Cruz: “Cuando la veo en las revistas, pienso ¿esa es mi esposa?"

Compartir







A Javier Bardem le hemos visto disfrutar en multitud de conciertos. De Bruce Springsteen a Judas Priest, pasando por Pearl Jam, Lenny Kravitz, Miguel Ríos o incluso Bad Bunny y Shakira. Pero por mucho que ame la música en directo hay un género que idolatra por encima de todos los demás: el rock duro.

El actor, de 57 años, ha contado en 'Subway Takes', la peculiar serie online presentada por Kareem Rahma en la que las conversaciones se desarrollan en el metro de Nueva York, cómo desarrolló de niño su pasión por el rock y el metal. De hecho, para él, son los mejores géneros musicales y los que cuentan con los mejores públicos.

En la charla, el protagonista de 'El cabo del miedo' rememora el disco que actuó como una auténtica puerta de entrada a un universo que todavía hoy forma parte de su identidad. Nada más y nada menos que 'Highway to Hell', el clásico que AC/DC publicó en 1979.

Concretamente Bardem cuenta que el riff inicial, sencillo, poderoso y reconocible desde la primera nota de la canción titular produjo un efecto inmediato: "Tenía 10 años. Y en el momento en que lo escuché mi vida cambió. En ese momento pensé: esto es lo que quiero escuchar durante el resto de mi vida".

Música para aprender inglés y relajarse

Para el intérprete, AC/DC no fue una banda más, ya que, según contó en 2024 en una entrevista en 'Wired', aprendió inglés escuchando sus canciones y tratando de descifrar lo que decían. Nada demasiado profundo, por otra parte, aunque quizás por eso funciona tan bien para aprender el idioma a nivel básico.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Uppers para enterarte de todo! Newsletter de Uppers ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

Bardem explica en 'Subways Takes' que el metal le resulta energizante pero también le sirve para calmarse. "Es una música realmente genial y llena de energía que me pone... me pone en mi sitio, y también me ayuda a relajarme, aunque no te lo creas". Una combinación que puede parecer paradójica para quien contempla el género desde fuera, pero que resulta familiar para muchos aficionados al género.

De hecho, el oscarizado intérprete subraya que existe desde siempre una especie de "hermandad" entre los seguidores del metal, basada en el respeto y la admiración mutuos.

Sería terrible vivir sin música

La pasión metalera de Bardem no se limita a los clásicos como A/DC, Iron Maiden o Metallica, sino que también se nutre del combustible que traen las nuevas generaciones. Para preparar su interpretación de Max Cady estuvo escuchando canciones de Linkin Park, Slipknot, Falling in Reverse y Bad Omens que le sirviesen para entrar en el estado mental del personaje.

En particular señala 'Given Up' y 'Up From the Bottom',de Linkin Park, por su relación con la frustración, la lucha y la idea de levantarse de las propias cenizas. "Creo que Emily Armstrong es una cantante increíble", añade.

Tampoco es que vea el rock y el metal como una herrramienta para perfeccionar sus actuaciones, sino que forman parte primordial de su día a día. "No es que utilice la música. Es que no puedo vivir sin ella. Es lo que escucho cuando conduzco, cuando me llevan en coche, antes de dormir... Sí, escucho Slipknot para dormir. Para mí, el metal es una forma de vida", confiesa.