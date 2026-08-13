El rey Federico de Dinamarca apareció por sorpresa en la reapertura de la Torre Redonda de Copenhague

Brian May, el mítico ‘astrofísico’ de Queen, tras ver el eclipse en Javalambre, Teruel: "Un momento increíble"

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Artistas internacionales como el legendario guitarrista de Queen, Brian May, viajaron hasta España para ver el eclipse. Quizá para él no había nada igual como los grandes días tocando con Queen. "Todo en lo que puedes pensar es en la belleza del eclipse total", contaba ayer en sus redes tras quedar impactado por el fenómeno.

Ahora, después de ver su entusiasmo tras el eclipse desde Arcos de las Salinas, en Teruel, es posible que en su cabeza pueda haber como mínimo debate. El astrofísico y guitarrista coincidió con un viejo amigo: Ramoncín, como en 1086.

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La franja de totalidad no pasó por todo el mundo, pero aún así los astros fueron capaces de eclipsar al planeta entero. Desde la Casa Blanca, por ejemplo, se recuperó a Donald Trump en el eclipse de 2017, sin usar gafas protectoras.

El viaje de Calle en globo sobre León

Elon Musk centró en sí mismo una nueva versión del fenómeno. Algo más cotidiana fue la realeza danesa, con el rey Federico apareciendo por sorpresa en la reapertura de la Torre Redonda de Copenhague.

Y no era mal sitio, pero una panorámica mejor fue la de Calleja con el youtuber The Grefg como invitado. Un globo aerostático sobrevolando León para no perderse ni el más mínimo detalle.