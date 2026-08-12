Brian May estudió Física y Astronomía en el Imperial College de Londres y décadas después retomó sus investigaciones y obtuvo el doctorado en Astrofísica.

Los mejores lugares para seguir el eclipse de Sol en España: Valencia, Valladolid y Burgos

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Brian May, histórico guitarrista de Queen, que además es doctor en Astrofísica, ha confirmado a través de sus redes sociales que se encuentra en nuestro país para seguir uno de los fenómenos astronómicos más esperados de los últimos años.

"¡Eclipse! ¡El comienzo de mi nueva aventura! Por favor ten en cuenta que estas no son gafas de sol. Por favor, nunca pienses que está bien mirar al sol usando gafas de sol. Podría quedarse ciego. Mantente a salvo. Y asegúrate de que tus hijos entiendan el peligro también, He tenido un mes en casa cuidando los compromisos familiares, ¡así que esto se siente como caminar de vuelta al mundo para mí! ¡Voy a España! ¡Hurra!"

May anunció su viaje con un vídeo grabado dentro de un coche, en el que aparece utilizando unas gafas especiales para eclipses mientras suena de fondo Set the Controls for the Heart of the Sun, de Pink Floyd.

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“Por favor, no penséis nunca que está bien mirar al Sol utilizando gafas de sol. Podríais quedaros ciegos”, alertó. May aclaró además que las gafas que lleva en el vídeo no son gafas convencionales, sino visores específicos para eclipses, diseñados para observar el fenómeno de forma segura. También animó a quienes no dispongan de este tipo de protección a utilizar métodos indirectos de observación, como la proyección de la imagen solar mediante un pequeño orificio.

Brian May estudió Física y Astronomía en el Imperial College de Londres. Décadas después retomó sus investigaciones y obtuvo el doctorado en Astrofísica.