Los especialistas piden sentido común y evitar el alarmismo: "Hay pacientes que tendrán los mismos síntomas y no necesariamente será por la retinopatía solar"

Un oftalmólogo revela cuáles son los primeros síntomas de mirar el eclipse sin gafas: "Pueden aparecer en los próximos días"

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Más de 300 personas han sido atendidas en once comunidades autónomas, la mayoría por dolencias oculares, tras el eclipse total de Sol que ha sumido este miércoles a más de la mitad de España en una profunda e histórica oscuridad.

En concreto, los servicios sanitarios de la Comunidad de Madrid han realizado un total de 101 atenciones médicas relacionadas con el eclipse hasta las 9 horas de este jueves, según han informado a Europa Press fuentes de la Consejería de Sanidad. Las principales causas de estas asistencias han sido mareos, molestias y problemas oculares, así como consultas de ciudadanos para resolver dudas relacionadas con los posibles efectos del fenómeno astronómico.

Osakidetza ha atendido a 58 personas en todo Euskadi con dolencias oculares con sintomatología leve, 22 de ellas en atención primaria y 36 en hospitalaria. La Jefa de Sección de Urgencias en el Hospital Universitario Donostia, Oihana Ormazabal, ha señalado que ha sido "patología leve y no hay ninguna lesión grave que se le pueda atribuir al eclipse de ayer".

En Murcia han sido 32 las personas que han acudido al médico por problemas oftalmológicos relacionados con el eclipse. El Servicio Murciano de Salud (SMS) ha precisado que ningún caso ha sido grave, ni ha requerido ingreso hospitalario o intervención quirúrgica.

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Por su parte, el dispositivo sanitario especial desplegado por el 061 Aragón ha atendido una treintena de asistencias o consultas telefónicas entre el 10 y el 13 de agosto; siendo este miércoles, 12 de agosto, cuando se ha concentrado la mayor parte de ellas, todas leves y fundamentalmente por contusiones y pequeñas curas.

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Sobre las lesiones oculares, los sanitarios han insistido en que, al ponerse la Luna sobre el Sol, disminuye la sensación de luminosidad y se genera una falsa sensación de seguridad que induce a fijar la mirada más tempo, lo que aumenta el peligro si no se utilizan las gafas homologadas. "Durante las primeras 24 o 48 horas puede que no haya ningún síntoma y que aparezcan a partir de ese momento", explica Saskia Sánchez, oftalmóloga de la Clínica Teknon.

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Síntomas por haber mirado el eclipse sin las gafas homologadas

Si a partir de ese momento se nota la visión borrosa, una mancha oscura en el centro o alteraciones en la percepción de los colores hay que acudir a un médico. "Estamos empezando a recibir personas que notan algún tipo de síntoma después del eclipse", cuenta Marta Caminal, especialista en retina en el Hospital Sant Pau.

En la Comunidad de Madrid se han atendido a un centenar de personas, la gran mayoría de ellas, leves. El Servicio de Salud Vasco a 58 por por la aparición de manchas negras o pequeños destellos. Sin embargo, no se ha confirmado ningún caso de daño provocado por el eclipse. En urgencias cuentan con pruebas para comprobar si existe daño en la retina.

"Muchas veces genera una cicatriz que en muchos casos puede llegar a ser irreversible y no tenemos ningún tratamiento aprobado para esto", advierte la doctora Caminal. Pero no hay que alarmarse, los especialistas piden sentido común.

"Hay pacientes que pueden tener síntomas parecidos y no va a ser necesariamente por la retinopatía solar", añade la doctora Saskia Sánchez. Hay algunas clínicas que ya están ofreciendo consultas oftalmológicas gratuitas durante el día de hoy.