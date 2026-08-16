Su perrita ha fallecido en las últimas horas y la actriz ha querido recordarla con unas emotivas palabras en redes sociales

Miró asegura que su mascota siempre será una parte importante de su vida

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Kira Miró se ha despedido de uno de los miembros más queridos por su familia, su mascota Dunita. Su perrita ha fallecido en las últimas horas y la actriz ha querido recordarla con unas emotivas palabras en redes sociales: "Siempre pensé que serías eterna". "Gracias, Dunita, por tanto amor incondicional siempre", ha añadido en su texto.

Para Miró, su mascota siempre será una parte importante de su vida después de todo lo que ha vivido junto a ella: "Siempre serás la reina de nuestra casa, perra maestra". La intérprete ha acompañado estas emotivas palabras con varias fotografías en las que se resumen los buenos momentos que compartió con Dunita.

La actriz ha recibido varios mensajes de apoyo

La presentadora canaria ha recibido varios mensajes de apoyo y de cariño por parte de sus seguidores. Entre ellas, destacan algunos rostros conocidos que han querido dejarle unas palabras. "Lo siento mucho, mucho, Kira. Te entiendo tanto. Te mando muchos, muchos besos", ha comentado la actriz Marta Hazas. "Te acompaño en el sentimiento, preciosa", le ha escrito Miguel Ángel Muñoz. Asier Etxeandia también ha querido arroparla con unas cariñosas palabras: "Lo siento mucho, cariño".

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Esta triste noticia ha coincidido con una importante noticia relacionada con su vida profesional. Miró ha sido nominada a los Premios Cinerama Canarias, en el marco de la XXI edición de El Festivalito La Palma, tras su participación en la película Solos, en la que ha compartido reparto con su pareja, Salva Reina, que también está nominado, según informa 'Hola!'.

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El filme muestra los miedos, frustraciones y crisis una vez entrada en la mediada edad. Kira Miró está nominada en la categoría de Mejor interpretación femenina canaria, mientras que Salva Reina está nominado en la categoría de Mejor interpretación masculina foránea.

La actriz está atravesando un año con muchos proyectos laborales. Entre sus trabajos más recientes destaca Olivia, la serie de Disney+ en la que da vida a Nuria Melián y Tres de más, una comedia familiar que llegó a los cines este verano y en la que también ha compartido grabaciones con Salva Reina. Y también se añade la película que se estrenó en cines el pasado mes de abril llamada ¿Cómo hemos llegado a esto?.