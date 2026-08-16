El futbolista y la modelo han aparecido acompañados de sus hijos en el Al-Awwal Park de Riad

Novedades sobre la boda de Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez: casados en gananciales, la hora exacta y los cuatro testigos

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Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez han hecho su primera aparición pública como recién casados. El futbolista y la modelo han aparecido acompañados de sus hijos mientras veían el partido entre el Al-Nassr y el Al-Fateh que se celebró en el Al-Awwal Park de Riad, según informa 'Hola!'.

Cristiano apareció con un look totalmente negro con una camiseta ajustada a juego con los pantalones, un collar de cadena y varias pulseras. Georgina optó por una chaqueta boomber dorada de seda sobre un top negro, unos pendientes extragrandes y una gorra de béisbol negra.

Una aparición pública tras cuatro días de la boda

Durante la velada, se pudo ver a Georgina con una de las niñas más pequeñas en brazos y a Cristiano en otro momento con una de sus hijas en el regazo. Varios de los hijos de la pareja llevaron las camisetas amarillas brillantes del Al-Nassr, el club saudí de Cristiano.

A esta velada acudieron cuatro de sus cinco hijos, todos menos Cristiano Jr. Georgina compartió una foto de los niños juntos con camisetas amarillas en las que figuraba el nombre de Ronaldo en redes sociales. Esta aparición se produce tan solo cuatro días después de que la pareja que casase en una ceremonia civil privada celebrada en Cascais, Portugal, el 11 de agosto.

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Los recién casados compartieron una imagen de sus alianzas tras oficializar su relación. La fecha tenía un significado especial para la pareja, ya que se cumplía exactamente un año desde que Georgina revelara que Cristiano le había pedido matrimonio. El 11 de agosto de 2025, la influencer compartió una fotografía de su enorme anillo de compromiso de diamantes y escribió: "Sí, quiero. En esta y en todas mis vidas".

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Una relación que empezó en 2016

Cristiano y Georgina comenzaron su relación en 2016 y desde entonces han formado una familia. Tienen dos hijas en común, Alana Martina y Bella Esmeralda, y Georgina también colabora en la crianza del hijo mayor de Cristiano, Cristiano Jr., y de los gemelos Eva y Mateo. La pareja sufrió una gran pérdida en 2022 cuando su hijo pequeño, Ángel, falleció durante el parto, mientras que su hermana gemela, Bella, sobrevivió.

La familia ha regresado a Arabia Saudí a tiempo para el inicio de la nueva temporada de la p Aunque Cristiano no estuvo en el campo para el partido inaugural, la familia nos ha regalado un momento especial tras el 'sí, quiero' de la pareja.