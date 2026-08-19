Kim Kardashian y Lewis Hamilton: de una relación de años de amistad a sus viajes de enamorados
Kim Kardashian y Lewis Hamilton gritan su amor a los cuatro vientos dejándose ver en sus redes sociales muy cariñosos
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Kim Kardashian parece no querer esconder su amor con el piloto y campeón de Formula 1, Lewis Hamilton y además de mostrarlo así públicamente a través de sus redes sociales, también lo han hecho viajando juntos y también con los amigos y familia de la empresaria.
Pero no solo ella, sino que Hamilton también ha querido reflejar lo feliz que está la pareja en sus viajes a sitios paradisiacos. De hecho, es tal que Kim Kardashian ha querido compartir con su actual novio la pasión por la velocidad subiéndose con él a un todoterreno que conduce el piloto mientras ella graba el recorrido y se ríe. Incluso, en el vídeo que publicaba ella en su perfil de Instagram, se le escucha decir “cariño” para advertirle de que estaba conduciendo muy rápido.
Pero no solo eso, sino que la pareja no ha perdido ni un minuto de sus vacaciones en Hawái junto a la familia de Kim, ya que también ha publicado fotografías junto a su hermana y a sus hijos. Con Hamilton, han estado practicando surf, disparos de pistolas con pintura, pero también románticos paseos y baños por la playa.
Las románticas fotografías
En muchas de las fotografías que ambos han publicado juntos aparecen abrazados, de manera muy cariñosa, sobre todo en la que el piloto ha publicado con la empresaria y modelo en la portada de su último post. Y parece que el piloto ya conoce perfectamente a la familia de Kim, porque aparece en un ‘selfie’ junto a su hermana Kloe y una amiga, aunque con sus hijos todavía no ha querido subir ningún tipo de contenido.
Pero aunque Hamilton ha decidido tomarse unas largas vacaciones junto con su novia, no deja su profesión atrás y tampoco su preparación, porque también ha estado publicando vídeos de su preparación y entrenamiento, tanto en su casa o donde se aloje de vacaciones hasta en el gimnasio.