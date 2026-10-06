César, el hombre que mató a sus padres en Madrid, confesó a los policías que él mismo les había matado mientras les golpeaba con una mancuerna

César G., el ingeniero que mató a sus padres con una mancuerna en Madrid trabajó en el extranjero y fue "paciente psiquiátrico"

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MadridContaba con un historial policial en el que había protagonizado un atrincheramiento en Fregenal de la Sierra, en Badajoz. En 2024 se paseó por las calles de este municipio extremeño con un cuchillo jamonero amenazando a la Guardia Civil hasta que se atrincheró en casa de sus padres. Tras horas de negociación, César salió del domicilio de sus padres y fue detenido. Dos años después, este ingeniero forestal de 36 años mataba a sus propios padres con una pesa de gimnasio en el domicilio del distrito madrileño de Latina en el que todos convivían.

A su llegada, los agentes de la Policía Nacional encontraron a este hombre golpeando la cabeza de sus padres con la mancuerna en un gran estado de violencia y agitación. "Soy un asesino cojonudo, he matado a mis padres", con estas palabras César recibió a los policías que, tras un gran forcejeo y tras dispararle con una pistola táser, consiguieron detenerle, según ha podido conocer el medio de comunicación 'El Mundo'.

La llamada a Emergencias

Goday es un “paciente psiquiátrico”, según han confirmado a la web de 'Informativos Telecinco' fuentes de la Policía Nacional. Fue él mismo quien llamó a la sala del 091. En un principio se pensó que la llamada la había hecho el padre, pero los agentes han confirmado que fue el propio arrestado.

Durante el aviso se escuchaban voces que gritaban “me van a matar”, que sí pueden corresponder a las víctimas, aunque este extremo forma parte de la investigación. Durante el incidente de Fregenal de la Sierra, César Goday sembró el pánico en el municipio pacense del que era natural su madre, tras caminar armado con un cuchillo de grandes dimensiones por la calle.

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Durante ese incidente, el detenido amenazó a varios transeúntes y se enfrentó a la Guardia Civil y a la Policía Local antes de atrincherarse durante más de tres horas en la vivienda familiar de la calle El Pozo.

Cumplió nueve meses en prisión

Finalmente, la intervención de los negociadores y la mediación de sus padres lograron que el investigado se entregara voluntariamente. Tras su arresto en 2024, el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Fregenal de la Sierra decretó su ingreso en prisión provisional.

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Tras cumplir nueve meses en prisión, la jueza le otorgó el 3 de junio de 2025 la libertad provisional con medidas cautelares como comparecer cada 15 días en el juzgado. El tribunal valoró los informes de estabilización psicológica, la ausencia de antecedentes penales previos, su arraigo laboral en Madrid y su evolución favorable en un taller de conductas adictivas.

Un ingeniero forestal con experiencia en el sector energético

César Goday es ingeniero forestal por la Universidad Politécnica de Madrid, con especialidad en Industrias Forestales. Tal y como describe en su perfil de Linkedin, sus trabajos se han centrado en la industria forestal, los incendios y las energías renovables.

En su perfil presume de haber trabajado en República Checa y Austria, así como de disponer de un nivel de inglés equivalente al B2-C1, y de A2-B1 en alemán. Según su descripción laboral, ha trabajado en empresas como TRAGSA y ORTHEM como ingeniero forestal.

Algunos de sus trabajos también han estado vinculados con el sector energético. “Cuento con experiencia como operador de mercado eléctrico y de centro de control en Gnera Energía y en Wind to Market S.A”, se puede leer en su biografía de Linkedin.