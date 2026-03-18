Claudia Barraso 18 MAR 2026 - 20:23h.

Kim Kardashian se tropezó durante la noche de los premios Oscar y se cayó en unos arbustos: llevaba unos tacones muy altos

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Kim Kardashian sufrió un incomodo momento durante la noche de los Oscar. Aunque brilló con un vestido dorado de lentejuelas e iba impecable como siempre, sufrió un accidente durante el ‘after party’ organizado por ‘Vanity Faire’ en Los Ángeles para celebrar los premios de cine.

Fue un momento inesperado que ocurrió durante el transcurso de la velada. La empresaria sufrió una aparatosa caída que ella misma ha decidido compartir en su perfil de TikTok. Y no es de extrañar que la influencer se cayese, porque, además de uno de los vestidos apretados que apenas le permiten andar, llevaba unos tacones muy altos y con mucha plataforma. La combinación le hizo que se tropezase y cayese.

De camino al evento, paseaba por la calle cuando sufrió ese tropezón que afortunadamente no acabó en nada grave. Le pudieron coger a tiempo. Ni su ‘outfit’ salió estropeado, a pesar de que se cayó en unos arbustos que podían rajarle el vestido. Momentos después, cuando ya se levantó, se echó a reír de ese accidente y añadió: “Me pregunto si ese zapato debería quedarme más apretado”.

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Se quejó del tobillo al levantarse

Kardashian perdió el equilibrio mientras grababan su paseo hasta llegar al evento, sin imaginarse que sus tacones le iban a jugar una mala pasada. Su amiga Stephanie Shepard y otra persona consiguieron rodearla y evitar que se cayese al suelo. “Mi tobillo”, decía tras levantarse, pensando que podría haber sufrido algún daño, pero no.

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La estrella se recompuso rápidamente y celebra que solo haya sido un susto. El vestido, muy apretado, tampoco le permitía andar cómodamente. Pero el look que llevaba Kim Kardashian ha sido uno de los favoritos en la gala: un vestido dorado de Gucci, con unos tacones del mismo color que resplandecían a su paso y que combinó con su melena negra suelta y unas lentillas de color azul celeste.