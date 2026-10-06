El médico investigado por esta muerte confesó de forma espontánea a la Policía haberle administrado un medicamento en la yugular

En libertad el médico que fue detenido tras morir una enfermera con la que se alojó en un hotel de Marbella

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MarbellaLa Policía Nacional detenía este pasado jueves 1 de octubre a un hombre tras la muerte de una mujer que lo acompañaba en una habitación de un hotel de Marbella, en la que los investigadores encontraron diversos fármacos. Ambos trabajaban en el Hospital Costa del Sol de Marbella, ella como enfermera y él como médico.

Tres días después de la muerte y de la detención de este hombre, el médico era puesto en libertad provisional por el Tribunal de Instancia de Marbella. Mientras los agentes investigan la muerte de la enfermera, se han ido conociendo más detalles de lo que ocurrió en esa habitación de hotel en el que la mujer falleció. Al parecer, el medio de comunicación 'Diario Sur', el médico investigado por esta muerte "confesó de forma espontánea a la policía haberle administrado un medicamento mediante una vía a través de la yugular en la habitación del hotel de Marbella que ambos compartían".

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Se administraron varias ampollas de propofol

Según informa el medio de comunicación anteriormente citado, el facultativo admitió haberle inyectado "varias ampollas de propofol, un fármaco que se utiliza en hospitales como anestésico".

En su conversación con los agentes, el médico investigado por la muerte de esta enfermera reconoció que la mujer también le habría administrado a él a través de una punción en el antebrazo derecho una dosis de este medicamento.

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Tras pincharse los dos las ampollas de propofol, tanto el médico como la enfermera se quedaron dormidos en la habitación del hotel de Marbella donde se hospedaban. Horas más tardes, el médico despertó sobre las 19:00 horas y al ver que su compañera no despertaba dio aviso a los servicios de emergencias.

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Podrían haber mantenido una relación sentimental

Hasta el momento la investigación ha podido determinar por medio de testigos y de las pruebas halladas en el lugar que tanto el facultativo como la enfermera fallecida podrían haber mantenido una relación sentimental dado que los encuentros en este mismo hotel tenían lugar desde hacía un año aproximadamente.

Durante las citas ambos supuestamente se administraban opiáceos y otros medicamentos para dormir. Estos medicamentos eran retirados del Hospital Costa del Sol, en el que ambos trabajaban, según han informado estas fuentes.

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La puesta en libertad provisional del médico tras la muerte de la enfermera

Tras considerar que el detenido cuenta con arraigo en el municipio y no hay temor a la destrucción de pruebas que ya se habían recogido en el lugar de los hechos, la jueza instructora acordó la puesta en libertad provisional con las medidas cautelares de prohibición de abandonar el territorio nacional y la retirada de pasaporte.

En este punto, la acusación particular, que representa al marido de la fallecida, solicitó el ingreso en prisión del médico al estimar que los hechos podían constituir entre otros un delito de homicidio con dolo eventual.

Finalmente, la plaza número 5 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Marbella (Málaga), en funciones de guardia, acordó este pasado domingo la puesta en libertad provisional del médico detenido en relación con el fallecimiento de una enfermera con la que se encontraba hospedado en un hotel del municipio.

Debido a la fase inicial en la que aún se encuentra la causa, la investigación judicial se está tramitado por la presunta comisión de un delito contra las personas con resultado de muerte, un delito contra la salud pública y un delito continuado contra el patrimonio en la modalidad de hurto, han precisado las mismas fuentes.