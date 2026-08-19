La actriz estadounidense falleció el pasado domingo, 16 de agosto, en un apartamento de Greenville, Carolina del Sur

Muere Hayden Panettiere, actriz de 'Héroes' y 'Scream', a los 36 años

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La muerte de Hayden Panettiere, a los 36 años, continúa rodeada de interrogantes. La actriz estadounidense falleció el pasado domingo, 16 de agosto, en un apartamento de Greenville, Carolina del Sur. Ahora, un informe policial obtenido por medios como 'ABC News' ha sacado a la luz un dato clave: su exnovio, Brian Hickerson, se encontraba en el lugar cuando los servicios de emergencia intentaban salvarle la vida.

Según el documento policial, Hickerson estaba en el apartamento junto a su hermano, Zach Hickerson, cuando los equipos de emergencia llegaron para atender a Panettiere, que se encontraba inconsciente y en parada cardíaca.

Los detalles del informe

El informe señala que los agentes hablaron con ambos mientras los sanitarios llevaban a cabo las maniobras de reanimación. Zach habría identificado a Hayden como la novia de su hermano, una descripción que ha llamado la atención ya que revelaría la relación que mantenían en los últimos meses.

Uno de los detalles que tampoco ha pasado desapercibido es la diferente reacción de los dos hermanos durante los esfuerzos de los sanitarios. El agente que acudió al domicilio describió a Zach como "visiblemente afectado" mientras los servicios médicos trataban de reanimar a la actriz. Brian, en cambio, "no se emocionó" durante gran parte de la intervención hasta que los sanitarios confirmaron oficialmente la muerte de Panettiere.

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El documento también recoge que fue el propio Brian Hickerson quien mostró a los agentes una "bolsa con medicamentos" que, según se indicó, estaba tomando Hayden. Los nombres concretos de los fármacos aparecen censurados en el informe policial, por lo que no se puede establecer a partir de este documento qué sustancias había en la bolsa ni si tuvieron alguna relación con el fallecimiento.

"Los servicios de emergencia intentaron realizar maniobras de reanimación durante un tiempo prolongado antes de determinar la hora del fallecimiento. Esto ocurrió a las 14:31 horas", continúa el informe policial.

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La llamada a emergencias y el momento de su fallecimiento

Todo comenzó alrededor de las 13:50 horas del pasado domingo. Una llamada al 911 alertó de que había una mujer inconsciente y en posible parada cardíaca. Los sanitarios intentaron, ya sin éxito, salvar la vida de la intérprete.

Finalmente, Panettiere fue declarada muerta aproximadamente a las 14:31. La autopsia practicada al día siguiente no encontró signos de traumatismo y, por el momento, el forense mantiene sin determinar tanto la causa como la manera de la muerte.

Las autoridades tampoco han informado de indicios de que se trate de una muerte violenta o de que exista participación criminal. Por tanto, aunque la posibilidad de una sobredosis ha aparecido en los primeros datos conocidos del caso, no existe todavía una causa oficial de fallecimiento.

Sobre su relación con Brian Hickerson

Panettiere comenzó su relación con él en 2018, después de su ruptura con el boxeador ucraniano Wladimir Klitschko, padre de su hija Kaya. La relación estuvo marcada por graves episodios de violencia y terminó desembocando en la intervención de las autoridades.

En 2020, Hickerson fue detenido en relación con acusaciones de violencia doméstica contra Panettiere y después fue condenado por violencia doméstica. La actriz había obtenido además una orden de alejamiento. Años después, sin embargo, ambos volvieron a mantener contacto.

Ahora, y debido a ese complicado pasado, la aparición de Brian en el apartamento donde Hayden murió ha generado nuevas preguntas.

Hasta ahora, la policía no ha señalado a Hickerson como sospechoso ni ha comunicado que exista evidencia de una muerte violenta. La investigación continúa abierta mientras se esperan los resultados toxicológicos y forenses que permitan establecer qué ocurrió exactamente.