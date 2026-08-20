En redes sociales ha surgido un nuevo movimiento que quiere acabar con la publicidad encubierta entre los creadores de contenido

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¿Están acabados los influencers? Nada más lejos de la realidad. La inversión de las empresas aumenta cada año en redes sociales. Solo el año pasado el negocio movió hasta 400 millones de euros. Pero sí es cierto que desde este verano hay un movimiento de seguidores que está cansado de los perfiles que solo cuelgan contenido publicitario y llaman al boicot.

A este movimiento se han sumado otros creadores de contenido que, a diferencia de sus compañeros, comparten otro tipo de publicaciones de contenido político, social y reivindicativo. Ellos mismos hablan de su propia polémica y del boicot con el que muchos están viendo caer sus seguidores.

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La vida privada pasa a ser un escaparate

La burbuja del marketing en redes sociales podría estar a punto de estallar, como explican a 'Informativos Telecinco' muchos expertos. El boicot podría haber sido el resultado de años en los que se ha normalizado la publicidad encubierta, de vender productos dudosos como 'recomendaciones sinceras', de convertir la vida privada en escaparate y de tratar a los seguidores como un activo 'monetizable' en lugar de como una comunidad.

Un perfil con 600.000 seguidores puede cobrar unos 6.000 euros por un vídeo en Instagram, mientras que creadores consolidados alcanzan facturaciones mensuales de 20.000 euros combinando colaboraciones, formatos y eventos.

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A su vez, el número de influencers tampoco deja de crecer, se estima que casi 10.000 personas en España reciben pagos por publicar contenido de publicidad en sus redes sociales.

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Piden el fin de la publicidad encubierta en redes sociales

Además de este tipo de contenido, las redes sociales se han llenado de vídeos hablando del fin de los creadores de contenido de ‘lifestyle’. Tras años de lo que parecía un auge sin techo, la desconfianza hacia lo que cuentan y sus motivos para hacerlo ha empezado a aumentar

Aunque ya hay quien habla de un necesario cambio de modelo de negocio de los influencers, este verano la burbuja parece haber empezado a perder aire.

Un 69,8% de los usuarios de Internet consultados en varias encuestas cree que existe un uso o abuso de la publicidad encubierta por parte de estos perfiles. Además, un 61,9% parece tener claro que la mayoría de sus comentarios y publicaciones tienen un carácter publicitario.