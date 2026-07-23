Multa para Ibai Llanos, Jordi Wild y Nachter: la CNMC sanciona a los influencers por publicidad encubierta

La decisión del organismo regulador supone uno de los primeros casos en los que la CNMC aplica sanciones a grandes creadores de contenido

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Este jueves, 23 de julio, se ha conocido que la CNMC ha impuesto sanciones económicas a tres de los creadores de contenido más conocidos de España: Ibai Llanos, Jordi Wild y Nachter. La resolución supone un paso importante en la aplicación de la Ley General de Comunicación Audiovisual a los grandes influencers, a quienes el organismo considera Usuarios de Especial Relevancia (UER).

La decisión del organismo regulador supone uno de los primeros casos en los que la CNMC aplica sanciones a grandes creadores de contenido por incumplimientos relacionados con la publicidad, la protección de menores y la promoción de productos sujetos a una regulación específica. El objetivo de estas medidas es reforzar la transparencia en internet y equiparar determinadas obligaciones de los influencers a las que ya cumplen los medios de comunicación tradicionales.

Ibai Llanos, sancionado por publicidad no identificada

El expediente de Ibai tiene su origen en la promoción de una conocida marca de refrescos durante la presentación de La Velada del Año. Según la CNMC, el contenido difundido en la red social X -antes Twitter- constituía una comunicación comercial que no estaba claramente identificada como publicidad, tal y como exige la legislación vigente.

La resolución considera que los usuarios podían interpretar la presencia de la marca como una parte natural del contenido y no como una acción promocional pagada o acordada con el anunciante.

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Por este motivo, la CNMC ha impuesto a Ibai una multa de 710 euros, cantidad que puede reducirse hasta 568 euros si se acoge al procedimiento de pago anticipado previsto por la normativa.

Jordi Wild, sancionado por la protección de menores

La sanción impuesta a Jordi Wild responde a un motivo diferente. En este caso, la CNMC concluye que el creador de contenido difundió combates de contacto extremo relacionados con el evento Dogfight Wild Tournament sin incorporar las advertencias y sistemas de clasificación exigidos para proteger a los menores de edad.

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El regulador entiende que este tipo de contenidos audiovisuales deben incluir información suficiente para que los usuarios, especialmente los padres y tutores, puedan conocer su naturaleza y utilizar correctamente las herramientas de control parental.

La multa asciende a 1.543,44 euros, con posibilidad de reducirse a 1.241,95 euros mediante el reconocimiento de responsabilidad y el pago voluntario.

Nachter recibe la sanción más elevada

El creador valenciano Nachter ha sido el más sancionado de los tres expedientes resueltos por la CNMC.

Según la resolución, promocionó medicamentos antigripales a través de Instagram y Facebook sin cumplir los requisitos legales que regulan la publicidad de este tipo de productos sanitarios.

La normativa española exige que la publicidad de medicamentos destinada al público general incluya advertencias específicas y respete unas condiciones muy concretas para evitar mensajes que puedan inducir a un consumo inadecuado.

En este caso, la CNMC ha impuesto una multa de 1.779,94 euros, que puede reducirse hasta 1.067,96 euros si se aplica el descuento previsto por reconocimiento de responsabilidad y pronto pago.

Un cambio en la vigilancia sobre los influencers

Estas sanciones llegan pocos días después de que la CNMC anunciara la puesta en marcha de un sistema específico para monitorizar la actividad de los grandes creadores de contenido en plataformas digitales.

El organismo ha contratado herramientas especializadas para analizar publicaciones en redes sociales y detectar posibles casos de publicidad encubierta, una práctica prohibida cuando no se informa claramente al usuario de que existe una relación comercial entre el creador y una marca.

La medida afecta especialmente a los llamados Usuarios de Especial Relevancia (UER), es decir, aquellos influencers que cumplen determinados requisitos de audiencia, actividad e ingresos establecidos por la Ley General de Comunicación Audiovisual.

Estos perfiles deben respetar obligaciones similares a las de otros prestadores de servicios audiovisuales, entre ellas identificar correctamente los contenidos patrocinados, proteger a los menores y cumplir la normativa específica sobre publicidad de determinados productos.

La resolución supone así un aviso para el conjunto del sector de los creadores digitales, donde las colaboraciones comerciales forman parte habitual del modelo de negocio. A partir de ahora, la transparencia en la identificación de la publicidad y el respeto a las obligaciones legales pasarán a estar bajo una supervisión mucho más intensa.