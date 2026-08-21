Así es el espectacular look de diva barroca con el que Madonna celebró su 68 cumpleaños

La reina del pop eligió una pieza de Alta Moda de Dolce & Gabbana bordada con lentejuelas que dibujan motivos florales

Madonna ajusta cuentas con Sean Penn en su nuevo disco casi cuatro décadas después de su divorcio

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Desde los primeros años 80, cuando apareció con crucifijos, encajes, medias de rejilla, guantes y una estética deliberadamente descarada, Madonna entendía que la ropa también podía ser una declaración artística. Su manera de vestir no acompañaba a su música, formaba parte de ella. Por eso, cuando ahora cumple 68 años y aparece en Grecia convertida en una deslumbrante figura barroca, lo sorprendente nos es que vuelva a llamar la atención, sino que lo haya conseguido hacer durante todas estas décadas sin llegar a repetirse.

Madonna ha sido mucho más que una estrella capaz de generar tendencias. Desde su trono de reina del pop ha dialogado con la alta cultura, el arte, la fotografía, el cine y la moda desde una posición absolutamente personal. Ha utilizado su imagen como un territorio de experimentación permanente y ha pasado del imaginario religioso al erotismo, del glamour hollywoodiense a la estética disco, del punk a la sofisticación y de la provocación al lujo más elaborado.

Su verdadera especialidad no ha sido conservar un estilo, sino transformarlo antes de que deje de pertenecerle. Y sigue en ello, también en esta era 'Confessions II' marcada por el retrofuturismo auto-referencial.

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Un vestido concebido como una joya

Así para la celebración de su cumpleaños en Corfú, la Ciccone escogió una espectacular creación de Dolce & Gabbana perteneciente a la colección de Alta Moda presentada en Taormina en julio de 2026. El diseño, identificado como look Bartolomea, está realizado en organza hasta los tobillos y presenta mangas de tres cuartos. Toda la superficie está bordada con lentejuelas que dibujan complejos motivos florales enmarcados por ornamentos de inspiración barroca.

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A ese trabajo se añaden flores tridimensionales elaboradas artesanalmente en satén duquesa y cristales. El resultado es una silueta que parece a medio camino entre un vestido y una pieza de orfebrería, especialmente cuando la luz incide sobre el bordado.

La elección tiene además una lógica estética intencionada, como casi todo lo que hace Madonna. La colección de Alta Moda de Dolce & Gabbana presentada en Taormina estaba inspirada en una visión mitológica de Sicilia, en la que las mujeres aparecían imaginadas como divinidades mediterráneas. El desfile hablaba de diosas, mortales, belleza y artesanía, y situaba el vestido como objeto de deseo y de culto. Esa teatralidad encuentra en Madonna a su intérprete perfecta.

El vestido de Alta Moda estaba acompañado por una pieza de Alta Gioielleria de Dolce & Gabbana, no por una joya convencional de complemento. Se trata de un espectacular collar de inspiración floral realizado con tanzanita, morganita, aguamarina y granate rodolita, enriquecido con una perla de los Mares del Sur y alambre de oro trenzado. La combinación de piedras de colores, volumen y referencias botánicas establece un diálogo directo con el bordado floral del vestido.

Madonna añadió zapatos dorados de tacón, varios brazaletes y una corona floral en tonos fucsia que introduce una nota casi operística en la composición. El resultado es exuberante, pero no arbitrario. Cada elemento amplifica la misma idea de diva mediterránea, barroca y deliberadamente excesiva.

Historia de la moda pop

La relación de Madonna con Dolce & Gabbana pertenece ya a la historia de la moda pop. Su vínculo creativo se inició a comienzos de los años 90, se prolongó durante la décadas siguientes y en 2026 ha adquirido una nueva dimensión con la colaboración en el universo de Confessions II. La propia casa italiana define esa relación como un diálogo construido durante décadas entre su estética y la iconografía de la artista.

A los 68 años Madonna no intenta recuperar su yo de los 80 ni reproducir el impacto del célebre corsé de Gaultier. No necesita hacerlo. La Madonna que aparece ahora con un vestido de Alta Moda bordado con flores, cristales y motivos barrocos demuestra que no solo ha sobrevivido a las tendencias, sino que también ha conseguido sobrevivir a sí misma.