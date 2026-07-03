Madonna ajusta cuentas con Sean Penn en su nuevo disco casi cuatro décadas después de su divorcio

La artista aprovecha 'Confessions II' para cerrar heridas, señalar viejos agravios y sellar reconciliaciones

Madonna confiesa a qué compañera generacional envidiaba: “Nunca seré tan guapa como ella”

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A sus 67 años, Madonna ya no parece tener el menor interés en la diplomacia tibia. Su nuevo álbum, 'Confessions II', es, ante todo, un regreso a la pista de baile junto al productor Stuart Price, el arquitecto del celebrado 'Confessions on a Dance Floor' de 2005. Pero bajo ese envoltorio de himnos electrónicos y pulsos discotequeros late una colección de confesiones tan personales como afiladas.

La reina del pop aprovecha este disco para cerrar heridas, señalar viejos agravios y reconciliarse con quienes considera que aún forman parte de su vida. Hay reproches dirigidos a un exmarido legendario, cuentas pendientes con su difunta madrastra y, en el lado más luminoso, una emotiva reconciliación artística con su hija mayor, Lourdes León. Todo ello sin dejar de bailar.

Dardo envenenado

El ajuste de cuentas más comentado del disco llega con 'Bizarre', una canción en la que Madonna nunca menciona explícitamente a Sean Penn, pero deja un rastro de pistas demasiado evidente para ignorarlo. Habla de una "estrella de cine de ojos azul intenso", hace referencia a un Shelby Cobra -el coche que regaló al actor durante su matrimonio y que "no estaba destinado a durar"- y describe a un hombre incapaz de convivir con el éxito descomunal de su pareja.

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"Despliega la alfombra roja para los dos, pero no quieres compartirla. Todo porque te sientes amenazado por mí, aunque nunca lo admitirás", escupe, antes de darle un inesperado giro de tuerca final al asunto: "Ahora que te has ido, me siento tan vacía. ¿Por qué me tientas?".

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El recado a Penn no deja de sorprender. Su romance fue uno de los más célebres y tormentosos de Hollywood en los años 80. Se casaron en 1985, protagonizaron innumerables portadas y se divorciaron cuatro años después tras una relación marcada por la intensidad y la presión mediática. Sin embargo, con el paso del tiempo parecía que ambos habían enterrado definitivamente el hacha de guerra.

Madonna llegó a defender públicamente al actor frente a antiguas acusaciones de malos tratos y, durante una gala benéfica en 2016, incluso le declaró desde el escenario que seguía queriéndolo. Esa aparente reconciliación hacía pensar que el pasado había quedado definitivamente atrás. Precisamente por eso, 'Bizarre' ha sido recibida como un inesperado recordatorio de que algunas cicatrices nunca terminan de cerrarse.

Una historia de traición

Si 'Bizarre' mira hacia un viejo amor, 'Betrayal' dirige toda su dureza al ámbito familiar. La destinataria es Joan, la madrastra de Madonna, fallecida mientras el álbum tomaba forma. La cantante no suaviza el tono. Habla de traición, de sentirse esclavizada y deja una frase demoledora: "Jamás ocuparás el lugar de mi madre".

La carga emocional de la canción solo se entiende recordando la historia familiar de la artista. Madonna perdió a su madre por un cáncer de mama cuando apenas tenía cinco años, una ausencia que siempre ha definido buena parte de su biografía y de su obra.

Años después, su padre rehízo su vida con Joan, una relación que nunca fue sencilla para la cantante. Esa vieja herida emerge ahora sin filtros en una de las composiciones más descarnadas del álbum, confirmando que 'Confessions II' no solo revisita su carrera, sino también los episodios más dolorosos de su vida.

De la distancia al entendimiento

No todo en el disco son reproches. También hay espacio para la reconciliación. En 'The Test', Madonna comparte micrófono con su hija mayor, Lourdes Leon, conocida musicalmente como Lolahol. Más que un simple dueto, la canción funciona como una conversación íntima entre madre e hija, en la que ambas reflexionan sobre sus heridas, su relación y el peso de crecer bajo el foco permanente de la fama.

La propia artista ha explicado que trabajar juntas tuvo un efecto sanador. Durante años, Lourdes evitó colaborar con su madre porque quería construir una carrera independiente y no ser percibida únicamente como "la hija de Madonna".

La iniciativa de escribir juntas terminó convirtiéndose en una forma de entenderse mejor y de dejar atrás una etapa de distancia emocional. El resultado es uno de los momentos más vulnerables de un disco que, paradójicamente, encuentra en la música de baile el escenario perfecto para hablar de pérdidas, resentimientos y segundas oportunidades.