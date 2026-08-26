Luis Pliego desvela en exclusiva la presencia que tenía Juls Janeiro en la casa de Belén Esteban

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La tensión entre Julia Janeiro y Belén Esteban continúa creciendo después de los últimos mensajes cruzados entre ambas. Todo comenzó cuando Belén publicó una fotografía de su hija Andrea junto a un mensaje sobre los llamados 'nepo babies'": "Tú no has sido una 'nepo baby', otras sí", apuntaba.

La colaboradora defendió que su hija había construido su trayectoria "gracias a su esfuerzo, dedicación y constancia", mientras que desde su entorno aseguraron que "ella ha querido poner eso solamente para ensalzar a su hija. No se ha referido a nadie en concreto".

Julia Janeiro, sin embargo, interpretó la publicación como una alusión hacia ella y respondió públicamente. La hija de Jesulín de Ubrique y María José Campanario afirmó: "Yo no soy tanto de indirectas, yo soy más de decir las cosas claras. Prefiero llamarla la sombra de Jesulín de Ubrique".

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El intercambio no terminó ahí. Julia se ha mostrado especialmente crítica con Belén y ha considerado que sus declaraciones habían sido innecesarias. La joven aseguró a la prensa: "Me parece un poco ridículo que haya hablado así de la hermana de su hija". Además, la joven ha explicado que en ningún momento ha pretendido entrar en una guerra pública y ha dejado claro que no hablaría de su hermana por respeto a ella. "Si yo no hablo es por respeto a mi hermana, porque yo le tengo muchísimo cariño y la quiero un montón", afirmó.

También ha insistido en que solo contará su propia experiencia: "Yo sé la historia mía, y si en algún momento tengo que contar más cosas, ya las contaré".Ahora, Luis Pliego, colaborador de 'Vamos a Ver' y director de Lecturas, ha desvelado en exclusiva la relación que en algún momento la hija de Belén Esteban y Juls Janeiro llegaron a tener: "Estando en casa de belén Esteban pude ver que había fotos de las dos hermanas juntas".

Belén Esteban, sobre las respuestas de Julia Janeiro: "Yo no voy a hablar de Julia, yo no voy a hacer una guerra".

Este detalle podría ser una gran representación del cariño que las hermanas se llegaron a tener entre sí, pero que por algún motivo todo se rompió. Por su parte, Belén Esteban ha respondido a las palabras de Juls manteniendo que su mensaje estaba dirigido exclusivamente a su hija Andrea. La colaboradora también ha pedido a Julia que sea valiente y cuente su versión de los hechos, aunque ha evitado entrar directamente en determinados aspectos familiares.

"Yo no voy a hablar de Julia, yo no voy a hacer una guerra", aseguró Belén, quien además reaccionó con ironía ante la polémica: "A mí me encanta ser un meme televisivo". Ambas coinciden, al menos, en una cuestión: el respeto hacia su hija y hermana. Julia ha repetido que "yo a ella la voy a respetar en todas sus decisiones", mientras Belén ha defendido que "al final tienes que medir lo que dices de una persona tan joven".