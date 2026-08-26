Luis Pliego desvela en exclusiva la presencia que tenía Juls Janeiro en la casa de Belén Esteban
Belén Esteban rompe su silencio y responde a Juls Janeiro y a Beatriz Trapote: "No voy a entrar en guerra"
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La tensión entre Julia Janeiro y Belén Esteban continúa creciendo después de los últimos mensajes cruzados entre ambas. Todo comenzó cuando Belén publicó una fotografía de su hija Andrea junto a un mensaje sobre los llamados 'nepo babies'": "Tú no has sido una 'nepo baby', otras sí", apuntaba.
La colaboradora defendió que su hija había construido su trayectoria "gracias a su esfuerzo, dedicación y constancia", mientras que desde su entorno aseguraron que "ella ha querido poner eso solamente para ensalzar a su hija. No se ha referido a nadie en concreto".
Julia Janeiro, sin embargo, interpretó la publicación como una alusión hacia ella y respondió públicamente. La hija de Jesulín de Ubrique y María José Campanario afirmó: "Yo no soy tanto de indirectas, yo soy más de decir las cosas claras. Prefiero llamarla la sombra de Jesulín de Ubrique".
El intercambio no terminó ahí. Julia se ha mostrado especialmente crítica con Belén y ha considerado que sus declaraciones habían sido innecesarias. La joven aseguró a la prensa: "Me parece un poco ridículo que haya hablado así de la hermana de su hija". Además, la joven ha explicado que en ningún momento ha pretendido entrar en una guerra pública y ha dejado claro que no hablaría de su hermana por respeto a ella. "Si yo no hablo es por respeto a mi hermana, porque yo le tengo muchísimo cariño y la quiero un montón", afirmó.
También ha insistido en que solo contará su propia experiencia: "Yo sé la historia mía, y si en algún momento tengo que contar más cosas, ya las contaré".Ahora, Luis Pliego, colaborador de 'Vamos a Ver' y director de Lecturas, ha desvelado en exclusiva la relación que en algún momento la hija de Belén Esteban y Juls Janeiro llegaron a tener: "Estando en casa de belén Esteban pude ver que había fotos de las dos hermanas juntas".
Belén Esteban, sobre las respuestas de Julia Janeiro: "Yo no voy a hablar de Julia, yo no voy a hacer una guerra".
Este detalle podría ser una gran representación del cariño que las hermanas se llegaron a tener entre sí, pero que por algún motivo todo se rompió. Por su parte, Belén Esteban ha respondido a las palabras de Juls manteniendo que su mensaje estaba dirigido exclusivamente a su hija Andrea. La colaboradora también ha pedido a Julia que sea valiente y cuente su versión de los hechos, aunque ha evitado entrar directamente en determinados aspectos familiares.
"Yo no voy a hablar de Julia, yo no voy a hacer una guerra", aseguró Belén, quien además reaccionó con ironía ante la polémica: "A mí me encanta ser un meme televisivo". Ambas coinciden, al menos, en una cuestión: el respeto hacia su hija y hermana. Julia ha repetido que "yo a ella la voy a respetar en todas sus decisiones", mientras Belén ha defendido que "al final tienes que medir lo que dices de una persona tan joven".