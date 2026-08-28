Natalia Sette 28 AGO 2026 - 16:29h.

La exconcursante de 'Supervivientes' acude a una peluquería de lujo y se realiza un favorecedor cambio de look

Steisy vive un momento de tensión en la piscina de su casa: “El susto que me he llevado”

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Patricia Steisy continúa atravesando una etapa repleta de transformaciones y nuevos proyectos. Tras anunciar la compra de una nueva vivienda fruto de sus ahorros en pleno embarazo de su segundo hijo junto a Pablo Pisa, la exconcursante de 'Supervivientes' ha decidido hacerse un gran cambio de look. La influencer ha enseñado además la reacción de su novio.

Para esta transformación, la extronista de ‘Mujeres y hombres y viceversa’ ha acudido a un salón de belleza exclusivo. “Este sitio es súper top, está en uno de los centros comerciales más buenos y más carísimos”, ha confesado a sus seguidores. Desde el principio, Steisy se quedó maravillada con la atención recibida: “Tienen como un ritual. Te hacen un masaje de bienvenida en el pelo más relajante o más intenso y un cóctel. Me siento una princesa”.

A la hora de ponerse en el sillón del estilista, la granadina tenía claras sus preferencias respecto al corte, aunque dejó el color en manos de los expertos. “Las extensiones durante el embarazo no las quería. Quiero igualarme el corte, que lo tengo dispar. Lo quiero corto y el color lo dejo a tu elección”, le dijo al peluquero.

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Durante el vídeo publicado en sus redes sociales, Steisy ha mostrado todo el proceso en la peluquería: desde el lavado y el masaje inicial hasta la aplicación del tinte, el posterior corte de pelo a la altura de los hombros y el peinado final. El resultado deja atrás su anterior melena larga con puntas rubias y raíces oscuras para dar paso a un favorecedor corte bob recto peinado con ondas desenfadadas y un luminoso tono rubio dorado con mechones frontales más claros.

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La reacción de su pareja, Pablo Pisa, no se ha hecho esperar al contemplar el resultado final de la transformación. Sin perder el sentido del humor que los caracteriza, el arquitecto ha caído rendido ante la nueva imagen de la madre de sus hijos. “Me encanta el color Patri, qué pijo. Es lo más pijo que te has hecho nunca”, le ha dicho sorprendido.

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La creadora de contenido no puede estar más satisfecha con el cambio de look que se ha realizado. Con el verano llegando a su fin y su segundo embarazo avanzando a pasos agigantados, esta transformación era lo que necesitaba.