Almudena habla con sus abuelos sobre el amor y revela cómo le gustaría que fuese su boda

Equipo mtmad 31 AGO 2026 - 09:00h.

Almudena va a visitar a sus abuelos y tiene con ellos una tierna conversación

¡No te pierdas el capítulo completo! En Mediaset Infinity

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Almudena Porras va a visitar a sus abuelos para hablar con ellos sobre el amor y descubrir cómo funciona una relación duradera ya que ellos llevan 56 años juntos. La influencer habla sobre su futuro y cómo le gustaría que fuese el día de su boda.

Almudena les pregunta a sus abuelos si la visualizan de blanco y su abuelo admite que le gustaría que pasara antes de que no esté: ''A ver, abuelo, espero que puedas estar en mi boda, voy a intentarlo'', se lo toma con humor la influencer.

Además, les lanza otra pregunta: ''¿Me veis antes con hijos o casándome?'', y acaba respondiéndose a sí misma: ''No lo sé ni yo. No sé si voy a tener hijos antes o casarme'', ''A mí me gustaría tener un bisnieto'', admite su abuelo, entre risas.

Justo después, la que fuera participante de 'La isla de las tentaciones' revela cómo le gustaría entrar en el altar, con quién y con qué música, aunque confiesa que es un secreto que no va a revelar hasta el día de su boda. ¡Dale al play y no te pierdas todo lo que ha mostrado, en el capítulo completo, para Mediaset Infinity!