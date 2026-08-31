Alberto Rosa 31 AGO 2026 - 23:32h.

Compañeros de profesión como Blanca Portillo y Víctor Clavijo lamentan la pérdida del actor a los 56 años

Muere de forma repentina el actor valenciano Paco Sarro, conocido por el papel de Ferri en 'L'Alqueria Blanca'

Compartir







La muerte repentina del actor catalán Francesc Garrido a causa de un infarto ha conmocionado al mundo de la cultura y muy especialmente al del teatro y el cine. El que fuera protagonista de series como 'Sé quién eres' o 'Estació d'enllaç' ha fallecido a los 56 años.

Diferentes personalidades se han plasmado en redes sociales el lamento por la pérdida del actor. La Academia de Cine Catalán se sumado al duelo por su pérdida y ha arropado a su familia, amistades y a toda la comunidad cinematográfica en este momento.

La actriz Blanca Portillo, con quien compartió reparto en 'Sé quién eres', ha publicado una foto en su perfil de X junto a un emoticono de un corazón roto. La inesperada muerte de Garrido ha pillado por sorpresa a muchos actores. "No puedo reaccionar, no puedo. A veces no entiendo la vida", ha dicho Luisa Martín.

Paula Echevarría ha asegurado estar "en shock", mientras que Pepón Nieto ha publicado una foto de Garrido en Instagram. "En shock por la pérdida de Francesc Garrido. Un honor haber coincidido con él. DEP compañero", escribe.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Víctor Clavijo también ha mostrado su pésame en X. "Qué tristeza. Qué buen actor y qué buen compañero", ha escrito. Por su parte, Armando del Río, le ha recordado como un "gran actor y un gran tipo".

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

Nacido en Barcelona el 7 de septiembre de 1969, Francesc Garrido había debutado en el teatro en el año 1990 con la obra 'Alfons Quart', en la televisión empezó su andadura en la serie 'Estació d'enllaç' en 1996 y, en el cine apareció en 1999 en la película 'La ciudad de los prodigios'.

Formado en el Institut del Teatre y en la London Academy of Music and Dramatic Art (Lamda), tuvo una extensa trayectoria, interpretando a personajes de diferentes registros tanto en teatro, como en la televisión, donde participó en una veintena de series, y en el cine.

Su carrera televisiva fue prolífica desde que apareciera en 'Estació d'enllaç' hace más de treinta años y también se le pudo ver en otras series como 'Cites', 'Majoria absoluta', en la televisión catalana, así como en 'Los hombres de Paco', 'Gran Reserva', 'El tiempo entre costuras' o en 2017 en 'Sé quién eres', por cuyo papel protagonista, el abogado Juan Elías Giner, estuvo nominado a los Premios Feroz.