Puri Ruiz 01 SEP 2026 - 08:30h.

La actriz lleva trabajando ininterrumpidamente desde 2010; ahora, con su carrera en la cima, se ha hecho con una más que interesante cartera de inmuebles

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Zendaya parece no encontrar nunca el techo del éxito. Solo en lo que llevamos de 2026 ha estrenado en los cines ‘El drama’, ‘La Odisea’ y ‘Spider-Man’: Brand New Day’ (las dos últimas junto a su pareja, Tom Holland). Y todas ellas han sido un auténtico éxito. A esos estrenos hay que sumar la última temporada de ‘Euphoria’ (sí, esa en la que hemos podido verla enfrentándose nada menos que a nuestra Rosalía), y todavía le queda la tercera parte de la saga ‘Dune’ junto a Timothée Chalamet y Javier Bardem. La actriz es sinónimo de taquillazo, y el dinero se mueve en las dos direcciones: hacia el bolsillo de la productora y hacia el suyo propio. Pese a su juventud (acaba de cumplir 30 años), la californiana lleva trabajando desde 2010. Ahora, en su particular cresta de la ola, ha logrado hacerse con un estimable patrimonio.

Propiedades inmobiliarias

Es bastante habitual que actores, cantantes y demás celebrities inviertan parte de sus ganancias en el ladrillo. Zendaya no es una excepción. La actriz ha ido adquiriendo diversas propiedades por Estados Unidos. Hace diez años, cuando su carrera comenzaba a tomar altura, compró su primer inmueble en Northridge, en el valle de San Fernando, al sur de California. Se trata de una vivienda de estilo mediterráneo valorada en 1,4 millones de dólares, según informa ‘House & Garden’. En aquella época compartía con sus seguidores en Instagram la escalera de caracol con la que contaba la casa, y que siempre había soñado tener.

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A finales de 2019 adquirió una segunda propiedad en la zona, unos meses después del éxito de la primera temporada de ‘Euphoria’: se trata de una casa de estilo rancho ubicada concretamente en Encino, con un estilo mucho más sobrio que aquella, y valorada en cerca de 4 millones de dólares. La casa tiene 465 metros cuadrados, y la finca, 1,5 hectáreas. Un año más tarde, en 2020, llegó su tercera vivienda: un apartamento en el exclusivo rascacielos Quay Tower de Brooklyn, en la Costa Este, cuyo precio está estimado en casi 5 millones de dólares.

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En 2024, dos años después de haber regalado a su padre una estupenda mansión de cinco habitaciones en West Hills, adquirió una espectacular mansión en Hollywood Hills. De hecho se la compró a Ashley Tisdale, otra estrella Disney (Zendaya lo fue en su adolescencia). El precio: 6,5 millones de dólares. Ese mismo año adquirió su, hasta donde sabemos, última residencia: de estilo algo más rústico y más pequeña que la anterior, su valor está en unos 2 millones. a vivienda que comparte con su pareja, Tom Holland, en Richmond, al suroeste de Londres, tiene un valor de 4 millones de dólares, aunque según reportan distintos medios la adquirió el actor y no ella.

Ingresos por cine y publicidad

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El patrimonio total de Zendaya se estima en 40 millones de dólares, según reporta el medio financiero ‘Bloomberg’. Sus ingresos proceden sobre todo de su trabajo como intérprete, aunque no exclusivamente. Zendaya ha sido y sigue siendo embajadora de distintas marcas exclusivas, como Louis Vuitton o Prada, de cuyo perfume Paradoxe es imagen hoy. No hay una cifra oficial de sus ingresos por publicidad, pero las cifras de estrellas de primer nivel por representar a una firma de lujo suelen ser de siete dígitos.

Consciente de que su nombre es sinónimo de éxito, Zendaya tiene un caché alto como actriz. Según ‘Celebrity Net Worth’, el de las películas nunca baja de los 10 millones de dólares; sin embargo, hay matices. Por ‘La Odisea’, según el sitio web Cultura Colectiva, se embolsó unos 8 millones; eso sí, su aparición es breve. Si nos vamos a la televisión, en ‘Euphoria’ ha llegado a cobrar un millón por episodio, donde además de protagonista es productora ejecutiva.