La hija de los reyes Felipe y Letizia se despide este viernes, 5 de junio, de las aulas universitarias del Forward College, en Portugal

La infanta Sofía y sus primeros exámenes universitarios: las fechas clave, en qué consisten y qué pasa si suspende

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La infanta Sofía vive este viernes, 5 de junio, una fecha marcada en rojo en su calendario. La hija menor de los reyes Felipe y Letizia protagoniza su último día de clase y dice oficialmente 'adiós' a su estancia en el Forward College de Lisboa, donde ha cursado el primer año del grado de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales.

Tras varios meses de adaptación a la vida universitaria, nuevas amistades y una experiencia internacional inédita para ella, la joven cierra una etapa que ha supuesto su estreno en la educación superior antes de iniciar una nueva aventura académica en París el próximo mes de septiembre.

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El final del curso ha llegado acompañado de uno de los momentos más especiales del calendario del centro: la tradicional celebración de despedida de los estudiantes de primer año, una fiesta junto al mar que simboliza el cierre de la parada en Portugal antes de que los alumnos continúen su formación en otros campus europeos.

Su año de cambios

La llegada de la infanta Sofía a Lisboa el pasado otoño marcó un comienzo vital. Tras graduarse en el UWC Atlantic College de Gales, decidió continuar su formación en el Forward College, una institución adscrita a la Universidad de Londres cuyo modelo académico se desarrolla en tres ciudades europeas: Lisboa, París y Berlín. El programa está diseñado para que los estudiantes cambien de país cada curso, combinando formación académica, experiencias internacionales y desarrollo personal.

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Durante estos meses, Sofía ha vivido en una residencia universitaria junto a estudiantes de distintas nacionalidades y ha seguido las clases íntegramente en inglés.

Las imágenes difundidas por Casa Real lo largo del curso mostraron a la infanta completamente inmersa en su entorno académico, participando en actividades de bienvenida, recorriendo algunos de los lugares más emblemáticos de Lisboa y compartiendo experiencias con sus compañeros.

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Además, ya se ha enfrentado a los exámenes finales de tres asignaturas obligatorias y de una optativa siendo, hasta la fecha, el reto académico más importante que ha afrontado la hermana de la princesa Leonor.

Fiesta universitaria y un 'adiós'

Sin embargo, el acontecimiento que ha centrado las últimas semanas del curso ha sido la tradicional fiesta de despedida organizada por el Forward College para sus estudiantes de primer año.

La celebración tuvo lugar hace una semana junto al mar, siguiendo la costumbre dentro de la institución. El objetivo era ofrecer a los alumnos un último momento de convivencia antes de afrontar despedidas y mudanzas hacia sus próximos destinos académicos.

"Ahora que el curso académico llega a su fin, nuestros alumnos de primer curso en Lisboa disfrutaron de una velada junto a la playa, con música, comida y la puesta de sol sobre el océano", aseveraba el centro a través de sus redes sociales junto a varias fotos de la fiesta.

La velada incluyó además una ceremonia de premios especialmente emotiva: reconocieron algunos de los momentos más destacados del curso y a las personas que, según los estudiantes, han contribuido de manera especial a la vida del campus. Fue una oportunidad para mirar atrás y valorar una experiencia que para muchos ha supuesto su primer año viviendo lejos de casa.

"¡Una forma especial de cerrar este capítulo en Lisboa antes de que comience la próxima aventura en París!", trasladaba el Forward College.

En el caso de la infanta Sofía, la velada adquirió un significado todavía más especial. No solo representó el final de su primer año universitario, sino también la despedida de una ciudad que ha sido su hogar durante casi diez meses.

Después de meses compartiendo residencia, asistiendo a clases y adaptándose a la vida cotidiana portuguesa, Lisboa queda ya como el primer capítulo de su recorrido universitario.

Aunque la fiesta se celebró días antes, este 5 de junio es la fecha que marca oficialmente el final de las clases para la infanta. El calendario académico del centro señala esta jornada como el cierre de la actividad docente presencial del curso, poniendo fin a su primer año universitario.

París, próximo destino

Tras las vacaciones de verano llegará una nueva mudanza. En septiembre, Sofía se trasladará a París para comenzar el segundo curso de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales, siguiendo el itinerario académico establecido por el Forward College. Después de Lisboa llegará la capital francesa y, finalmente, Berlín, donde completará el tercer y último año de sus estudios.

La etapa parisina se desarrollará en uno de los entornos universitarios más internacionales de Europa. Se espera que resida en la Cité Internationale Universitaire de París, un gran complejo académico que reúne cada año a miles de estudiantes e investigadores procedentes de más de un centenar de países. Allí encontrará bibliotecas, instalaciones deportivas, espacios culturales y una comunidad universitaria especialmente diversa.

El propio Forward College recomienda a sus alumnos de Lisboa que aprovechen al máximo su primer año porque, al terminar, deberán hacer las maletas para instalarse en París. Ese cambio constante de ciudad es uno de los elementos diferenciales del proyecto educativo que ha elegido la infanta.