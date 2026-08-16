El pacto entre la princesa Leonor y la infanta Sofía que llama la atención a la prensa internacional

Leonor y Sofía han sido criadas casi como hermanas gemelas aunque sus futuros serán distintos

Las anécdotas de las vacaciones privadas de los reyes y sus hijas más allá de su hermetismo: de Letizia en bikini a los lugares escogidos

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La princesa Leonor y la infanta Sofía han dado un paso al frente a nivel institucional. Y cada gesto o movimiento es analizado con lupa. Según informa 'Lecturas', la revista francesa 'Point du veu' ha destapado el supuesto pacto que existe entre las hijas de los reyes. Un acuerdo que será clave para la modernización de la monarquía de Felipe VI.

Leonor y Sofía han sido criadas casi como hermanas gemelas. Solo las separan 18 meses de vida. Las dos han tenido la misma formación académica y vivencias, pero sus futuros son totalmente distintos. Leonor será reina de España y la infanta tendrá un poco más de libertad a la hora de elegir qué quiere ser.

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"Ante las responsabilidades, siempre estarán juntas", según el medio francés

La revista francesa resalta el vínculo tan fuerte que existe entre las dos hermanas y que define como "estrategia" a la hora de enfrentarse a los desafíos de la Corona. El artículo destaca la relación de lealtad que existe entre ambas y que se contrapone a la supuesta rivalidad que existe históricamente entre "la heredera y la sustituta". Según el medio citado, ahí es cuando nace ese "pacto" que fortalece la corona y equilibra la formación de Leonor. "Ante las responsabilidades, siempre estarán juntas", afirman.

Sofía podría convertirse en esa figura que acerca la monarquía a sectores más críticos y jóvenes, según explica a 'Lecturas' la experta en protocolo María José Gómez Verdú. Ambas están en el camino de encontrar su equilibrio, sin renunciar a ser ellas mismas. Y pronto, "ambas formarán sus propias familias y afrontarán su papel institucional manteniendo su buena relación intacta", señala el medio francés.

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Ambas comenzarán una nueva etapa académica

Las dos hermanas apuran los días juntas antes de comenzar su nueva etapa académica. La infanta se mudará a París a comienzos de septiembre para cursar el segundo año de Ciencias Políticas y Relaciones Institucionales en el exclusivo Foward College y la heredera al trono regresará a Madrid para iniciar su etapa universitaria en la Universidad Carlos III de Getafe. Será el próximo 7 de septiembre cuando pise por primera vez el campus.

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Aunque la infanta y la princesa volverán a seguir unos caminos separados, eso no afectará a ese vínculo que comparten desde la cuna.