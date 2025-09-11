La Infanta Sofía inicia su etapa universitaria en Lisboa, integrada entre sus compañeros y protegida por 10 escoltas

Lisboa ha sumado esta semana una nueva residente ilustre. La Infanta Sofía, hija menor de los Reyes Felipe VI y Letizia, ha comenzado oficialmente su vida universitaria en el Forward College, una institución privada con campus en la capital portuguesa. La joven, que inicia sus estudios en Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales, fue vista caminando sonriente por la céntrica Rua das Flores, en el corazón del Bairro Alto, acompañada de un grupo de compañeros durante las jornadas de bienvenida.

A sus 17 años, la Infanta encara esta nueva etapa con un estilo desenfadado y cercano, según relatan testigos citados por el diario portugués 'Observador'. En uno de los días de orientación, el pasado martes, se la vio con una trenza sencilla, flequillo suelto y un cárdigan rojo, integrándose como una estudiante más entre sus nuevos compañeros. La universidad, que comparte campus también en París y Berlín, publicó imágenes del recibimiento estudiantil en redes sociales, donde Sofía aparece participando en actividades de integración.

Sin embargo, su presencia en Lisboa no pasa del todo desapercibida. Aunque en el barrio aún se comenta poco sobre su llegada, 'Observador' ha constatado un despliegue de seguridad discreto pero constante alrededor de los dos edificios donde se imparten las clases del Forward College. Tres agentes de seguridad —vestidos de civil— fueron vistos apostados en la entrada del campus de la Rua das Flores nº71, mientras otros miembros del equipo vigilan desde puntos estratégicos como el Largo do Barão de Quintela o el Largo Camões. Se trata de un dispositivo mixto formado por al menos diez personas, en su mayoría españoles, aunque también se ha identificado a agentes de la Policía de Seguridad Pública portuguesa.

La seguridad no solo se limita al perímetro de los edificios. Según el diario luso, agentes vigilan también posibles intentos de fotografiar a la Infanta y solicitan identificaciones cuando es necesario. Algunos vecinos del barrio, como los empleados de la tienda de cómics BD Mania, recuerdan que, tras conocerse la noticia de su matrícula, recibieron incluso la visita del jefe de comisaría local y de periodistas españoles, lo que generó cierta inquietud por el posible impacto en el comercio si la vigilancia se intensifica.

Pese a estas medidas, el entorno intenta mantener un equilibrio entre protección y normalidad. En el Centro Creativo del Bairro Alto, sede del segundo campus del Forward College, un joven portero que ha coincidido con Sofía la describe como una persona “súper simpática” y bien recibida por sus compañeros. Aunque admite que hay seguridad en la zona, asegura que la Infanta se mueve con relativa naturalidad entre los estudiantes.

Por ahora, su presencia no ha sido especialmente notoria entre los vecinos. Algunas empleadas de comercios y peluquerías del barrio aseguran no estar al tanto de su llegada o incluso no reconocerla por la calle. No obstante, otros, como la panadera Mariana Gouveia, reaccionan con entusiasmo ante la posibilidad de tener a la hija de los Reyes de España como clienta habitual: “Si viniera aquí a comprar pan, sería un éxito rotundo”.

La Infanta Sofía se une así a una creciente lista de miembros de la realeza europea que optan por una formación internacional y fuera de sus países de origen. En su caso, la elección de Lisboa —una ciudad cercana, moderna y con aire cosmopolita— permite conjugar anonimato, cercanía a España y una formación en un entorno multicultural.