Celia Molina 01 SEP 2026 - 13:31h.

El presentador, que acudió a la boda de un amigo en el País Vasco, ha enseñado a Álex González y su novia a farmear aura

Las batallas de "farmear aura" se expanden por España entre los jóvenes: ya han llegado a Burgos, Coruña, Valencia o Barcelona

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Desde que Álex González participó en 'Planeta Calleja', él y Jesús han forjado una gran amistad, que aún hoy permanece. Tal y como ha publicado el aventurero en las redes sociales, los dos, junto a la novia del actor, Carla Vigós, han acudido a una boda de un amigo en común en el País Vasco, en la que el presentador les ha invitado a hacer el trend de moda: farmear aura.

Como Álex no sabía lo que es esta tendencia viral entre los jóvenes (y no tan jóvenes), Jesús se lo ha explicado: "Ahora está de moda eso de farmear aura, pero eso es algo que nosotros llevamos haciendo toda la vida. ¿No sabes lo que es? Pues poner una pose, estar elegante, hablar con seguridad... Esos términos que se usan, nosotros llevamos cultivándolos toda la vida", le ha dicho.

Efectivamente, farmear aura" (del inglés aura farming) significa hacer algo para parecer especialmente carismático, seguro, elegante, misterioso o impresionante. En lenguaje adulto sería algo así como "intentar quedar bien", "proyectar una imagen" o "marcarse una pose".

"Una amistad inquebrantable de 18 años"

Parte del inglés “to farm” que, en el mundo de los videojuegos, describe la acción de repetir tareas para obtener recursos, experiencia o puntos y así mejorar a un personaje. Juegos como League of Legends, Honor of Kings o Pokémon Unite popularizaron este término, asociándolo con el esfuerzo constante para progresar en un entorno virtual.

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De esta manera, “farmear aura” significa realizar acciones, gestos, poses o mantener actitudes que incrementan simbólicamente el carisma y la admiración que los demás perciben en una persona. Se utiliza para describir situaciones donde alguien parece “acumular puntos” de presencia o prestigio ante los ojos del público, ya sea en la vida real o a través de una pantalla. Y eso es lo que han hecho Calleja, Álex y Carla.

Hace pocos días, el leonés utilizó también sus redes como altavoz para hablar de la grave riada que arrasó la frontera de Nepal y China el pasado miércoles, 26 de agosto. Él, al haber adoptado a su hijo en Nepal (y su nieto tener sangre de allí) se vio afectado personalmente: "En mi caso, me solidarizo mucho con el pueblo nepalí porque siempre he dicho que es como mi segunda casa. Tengo muchos, muchos amigos allí. Parte de mi familia es nepalí y nos afecta mucho. No sé de qué manera, pero estaremos a su lado, como hacemos siempre y ya veremos de qué manera porque ahora es imposible", expresó en Instagram.