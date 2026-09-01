Celia Molina 01 SEP 2026 - 12:22h.

El creador de contenido sugirió que el año que viene se casará con su novia, Lola Índigo, con quien acaba de viajar a Japón

Lola Índigo critica el uso del Ozempic para adelgazar: "Prefiero comer y ser feliz a no comer y ser una desgraciada"

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Poco después de que Lola Índigo publicara en sus redes sociales un carrusel de fotografías de una boda a la que había acudido con su novio, el youtuber IlloJuan, él hizo unas impactantes declaraciones en su canal, mientras estaba en directo. Hablando de las bodas a las que había acudido este año, cosa "rara" en él, el streamer se puso a echar cuentas, sin que sus seguidores esperaran el comentario final:

"La última boda que fui, fue la de México, es que no tengo yo muchas bodas en mi entorno. A ver, estoy empezando a tenerlas; de hecho, este año, ya he tenido ésta y he tenido dos más. Rarísimo que yo tenga tres bodas en un año, eso era impensable. Ya está empezando la rueda. El año que viene tengo otra y la mía pues el año que viene, seguramente", dijo el malagueño.

Las reacciones a este comentario inesperado variaron desde la broma, como "La proyectada que te acabas de dar es histórica", hasta quien se lo tomó más en serio, cuestionando la decisión de esta pareja de casarse llevando tan poco tiempo de relación: "Me alegra que seas feliz y todo eso, pero ¿no ha pasado solo un año desde que empezaron a salir? Me parece que todo ha ido muy rápido, pero bueno, cada quien con lo suyo", son algunos de los mensajes que le han dejado en X.

En realidad, no se sabe cuánto tiempo llevan saliendo la cantante y el divertido (y controvertido) creador de contenido, pues ninguno de ellos se ha pronunciado nunca sobre ello. Los rumores sobre su romance comenzaron en abril de 2025, cuando, con motivo de su cumpleaños, Lola compartió una fotografía en la que aparecía abrazando a IlloJuan, una imagen que no pasó desapercibida para sus seguidores y que dio pie a los primeros comentarios sobre la buena sintonía entre ambos.

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¿Se casarán de verdad el año que viene?

A partir de ese momento, las coincidencias empezaron a multiplicarse. Viajaron juntos a Ibiza, asistieron al partido entre el Real Madrid y el FC Barcelona en el estadio Santiago Bernabéu, participaron en campañas publicitarias junto a otros creadores digitales y también coincidieron en 'El Concursillo', uno de los formatos más populares del canal de Twitch de IlloJuan.

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Con el tiempo, los dos han ido mostrándose juntos en sus redes sociales. Este mismo verano, Lola ha publicado múltiples fotografías del viaje que han hecho juntos a Japón, en las que se les veía felices y enamorados. Previamente, ella misma le había declarado su amor a su novio durante un concierto, al mandarle un tierno mensaje tras haber perdido en 'La Velada del Año':

"Voy a aprovechar y voy a pedir un fuerte aplauso para el campeón de mi vida. Se ha esforzado, pero sobre todo, le ha metido un amor y un cariño a todo el proceso. No ganó La Velada, pero sí mi corazón", dijo la cantante a micro abierto, confirmado que su relación va viento en popa (aunque no sabemos si hasta el punto de pasar por el altar).