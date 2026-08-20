Celia Molina 20 AGO 2026 - 13:12h.

"Farmear aura" y "Laura" son dos nuevos términos virales que tienen que ver con el exceso o defecto de carisma de una persona

Vocabulario adolescente que hay que conocer: del significado de 'six-seven', 'pelos' a 'delulu'

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Las redes sociales y el nuevo mundo virtual al través del que se expresan los adolescentes, no solo ha generado un cambio de paradigma en las relaciones personales, también en el lenguaje. En Instagram y Tiktok han surgido múltiples términos - muchos de ellos anglicismos - que, si bien se usaban de forma más común en Latinoamérica, más próxima a la traducción de las expresiones gringas, también han calado en nuestro país, como un signo de modernidad y de estar más "en la onda".

Frases como "estar living" (muy asombrado, entusiasmado, vivo); ponerse "hype" (ir de subida, al máximo); decir "brother" (hermano) "goshting" (desaparecer como un fantasma) o "crush" (tener un amor platónico) es algo habitual en las redes y son términos que, en mayor medida, todos conocemos.

Pero también hay otros que han supuesto un cambio generacional total - similares al "Dabuten" de los años ochenta - y que muchos padres, madres y abuelos no tienen ni idea de lo que significan.

"Farmear aura" significa "intentar quedar bien"

Es el caso del "delulu" (vivir en un mundo de fantasía), una abreviatura de la palabra inglesa "delusional" (delirante); "Dar lache" o "cringe"(vergüenza ajena), "funar", una palabra que proviene de las tribus de Chile y Argentina, que significa "pudrirse" y que los jóvenes utilizan ahora en la nube cómo una pérdida de fama o una exposición a las críticas; o "Incel", un indicativo de "celibato involuntario" que conocimos gracias a la serie 'Adolescencia'.

En las redes, también se usa la expresión "Pelos" para transmitir que alguien se le ha puesto los pelos de punta y abreviaturas máximas, tipo comandos, como F, utilizada para expresar condolencias o empatía ante una tragedia y W para indicar una victoria (win). A esta lista de términos, para muchos, incomprensibles, se han unido dos nuevos, que nos disponemos a explicar.

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"Farmear aura" (del inglés aura farming) significa hacer algo para parecer especialmente carismático, seguro, elegante, misterioso o impresionante. En lenguaje adulto sería algo así como "intentar quedar bien", "proyectar una imagen" o "marcarse una pose".

"Laura" es todo lo contrario: hacer el ridículo

Parte del inglés “to farm” que, en el mundo de los videojuegos, describe la acción de repetir tareas para obtener recursos, experiencia o puntos y así mejorar a un personaje. Juegos como League of Legends, Honor of Kings o Pokémon Unite popularizaron este término, asociándolo con el esfuerzo constante para progresar en un entorno virtual.

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De esta manera, “farmear aura” significa realizar acciones, gestos, poses o mantener actitudes que incrementan simbólicamente el carisma y la admiración que los demás perciben en una persona. El término se utiliza para describir situaciones donde alguien parece “acumular puntos” de presencia o prestigio ante los ojos del público, ya sea en la vida real o a través de una pantalla.

Por el contrario, "Laura" significa no tener estilo, perder el respeto de los demás, hacer el ridículo o pasar completamente desapercibido. Es el antónimo directo de "tener aura" (ser alguien genial, magnético, con mucha presencia y actitud). El término nace de un simple juego de palabras con la rima: "Si no tienes aura, eres Laura".