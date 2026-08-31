Celia Molina 31 AGO 2026 - 11:46h.

La BBC y 'The Times' han replicado esta historia viral que, entre tanta discriminación y bullying, devuelve la fe en la humanidad

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Mientras en España estamos siendo testigos de cómo varios grupos de niñas han insultado, pegado y acosado a otra menor, al tiempo que grababan la agresión y se jactaban de su (supuesta) superioridad, la historia de este grupo de jóvenes, no solo se ha hecho viral, sino que se ha convertido en un ejemplo de lo empática, solidaria y bondadosa que puede ser la nueva generación.

Adam James es un joven con autismo británico de 23 años que estuvo todo el año ahorrando para poder asistir por primera vez al Festival Boomtown, conocido popularmente como Boomtown Fair, una masiva fiesta de música, arte y teatro independiente que se celebra cada verano en Hampshire, Inglaterra.

Adam acudió solo al macro evento, algo que le había causado mucha preocupación a su padre, que no sabía cómo se encontraría su hijo durante los tres días que dura el festival. Pero, al dejarle su mazo a unos jóvenes de Bristol que tenía al lado para que estos pudieran montar su tienda de campaña, este grupo de chicos y chicas le acogió como si le conocieran de siempre y le hicieron pasar, dicho por el propio Adam, "el mejor fin de semana de su vida".

"Nunca había conocido a una gente tan buena"

Cuando se dieron cuenta de que Adam estaba solo, uno de los chicos de Bristol, Ciaran Herniman, le invitó sin dudarlo a que se quedara con ellos: "Enseguida trasladamos su tienda a nuestro círculo, y él dijo: “¿Estáis seguros de que puedo unirme a vosotros, chicos?”. Y yo le respondí: “Por supuesto, sin duda alguna, ni siquiera hay que planteárselo”, ha declarado él mismo la prensa.

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Andy, el padre de Adam, lloró de agradecimiento

Así, convirtieron el primer festival al que acudía este joven con autismo en una de las mejores experiencias de su vida: "Podrían simplemente haberme ignorado. Pero el hecho de que vieran que estaba solo y me acogieran fue sencillamente increíble. Nunca en mi vida había conocido a un grupo de gente tan buena", declaró Adam al hacerse viral su amistad con los jóvenes de Bristol.

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Toda la familia estaba muy preocupada por que Adam fuera a su primer festival solo pero, gracias a estos chicos, lo logró Instagram

Su fin de semana fue tan bueno que hasta le pusieron delante de unos platos, sabiendo que el gran sueño de Adam es convertirse en un famoso DJ de Drum and Bass. Una serie de gestos que sí, nos han devuelto la fe en la humanidad y que le pusieron los pelos de punta a Andy James, el padre de Adam, quien, en su cuenta de Facebook, le dio las gracias a estos chicos por lo que habían hecho por su hijo:

"Quiero dar las gracias de todo corazón a los chicos y chicas que hicieron amistad con mi hijo, le cuidaron, le incluyeron en todo y le apoyaron para que pudiera disfrutar de su primer festival. Toda nuestra familia estaba muy preocupada, ya que tiene autismo y sabíamos que podría ser un reto para él. Pero, gracias a ellos, lo logró. Le dieron confianza, le trataron con respeto y le hicieron sentir parte desde el primer momento. Gracias por vuestra amabilidad y por demostrar que aún queda gente increíble en el mundo. Nunca lo olvidaremos", dijo el padre de Adam, absolutamente emocionado.

El cofundador del Festival Boomtown, Luke Mitchell, también comentó en un vídeo de la BBC que la historia había "dado la vuelta a la oficina de Boomtown": "Historias como esta son la razón por la que los festivales son tan increíblemente importantes", afirmó, y después aseguró que ¡ya se están organizando para que Adam pinche como DJ en la edición de 2027!