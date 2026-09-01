Lionel Richie, ingresado en la UCI tras sufrir un nuevo problema de salud durante su último concierto

El cantante de 77 años, inmerso en su gira 'Sing a Song All Night Long', acudió por iniciativa propia a un centro médico

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Lionel Richie ha vuelto a preocupar a sus seguidores después de tener que ser hospitalizado e ingresado en la UCI tras uno de sus últimos conciertos.

Tal y como ha trascendido, todo ocurrió el pasado 29 de agosto tras la actuación que protagonizó el cantante estadounidense de 77 años en The Muny, en Forest Park, St. Louis, dentro de su gira 'Sing a Song All Night Long', en la que comparte escenario con Earth, Wind & Fire.

El artista consiguió completar su actuación, pero las imágenes de los últimos minutos del espectáculo no pasaron inadvertidas: durante la interpretación de 'All Night Long', uno de sus grandes clásicos, pidió que le acercasen una silla y terminó la canción sentado.

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Después del concierto, Richie decidió acudir por iniciativa propia a un hospital de la zona de St. Louis para someterse a diferentes pruebas médicas. Según ha informado 'TMZ', se cree que el motivo sería deshidratación. De hecho, durante el propio concierto Richie habría hablado de sus problemas de hidratación, un aspecto relevante teniendo en cuenta que se encuentra inmerso en una exigente gira a su elevada edad.

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Por el momento, no se ha comunicado que padezca una enfermedad grave ni que exista una situación crítica. Las fuentes citadas por los medios estadounidenses señalan que el cantante se encuentra estable y que esperaba poder recibir el alta este martes, 1 de septiembre. Su equipo tampoco ha ofrecido hasta ahora un parte médico que permita conocer su diagnóstico.

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El otro susto médico de Lionel Richie

El episodio ha encendido las alarmas porque llega apenas dos meses después de otro susto que también terminó con el compositor en el hospital.

Fue el pasado 24 de junio en St. Paul, Minnesota, durante el primer espectáculo de su nueva gira. Richie llevaba varios temas de su repertorio cuando comenzó a sentirse mareado. Mientras interpretaba 'Dancing on the Ceiling', llegó a sentarse sobre el escenario y explicó al público que se encontraba mareado. Después continuó sentado al piano para cantar 'Three Times a Lady', pero finalmente tuvo que abandonar la actuación.

La escena generó preocupación entre los espectadores. Durante minutos, el público esperó a que Richie regresara al escenario, hasta que uno de los músicos comunicó que el cantante no se encontraba bien y que no iba a poder terminar el espectáculo. Después fue trasladado a un hospital para ser atendido.

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Aquel episodio obligó además a posponer dos conciertos posteriores, los previstos en Chicago y Columbus. La gira se retomó pocos días después y Richie volvió a subirse a un escenario el pasado 30 de junio en Pittsburgh.

Poco después, el propio cantante quiso tranquilizar a sus seguidores. El 4 de julio publicó fotografías de sus actuaciones y aseguró: "Estoy bien y estoy agradecido por todos vosotros", después de recibir numerosos mensajes de preocupación y cariño.