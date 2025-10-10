Lionel Richie y Dua Lipa, los reyes de la pista de baile de dos generaciones brillan juntos en el escenario

El cantante de 76 años subió a cantar su clásico 'All Night Long (All Night)' con la diva del pop disco en Los Ángeles

Hay noches en las que el escenario se convierte en una pista de baile en la que dos generaciones se encuentran. Eso fue lo que ocurrió en Los Ángeles cuando el legendario Lionel Richie, el rey del groove ochentero, y Dua Lipa, la emperatriz del pop disco moderno, se encontraron sobre la tarima del Kia Forum para cantar juntos el clásico 'All Night Long (All Night)'. Un puente sonoro entre distintas épocas que contagió al público de su energía y vitalismo.

El baile no tiene edad

Lionel Richie, de 76 años, representa para muchos una era dorada del pop, el soul y el R&B, un icono de aquellos tiempos en los que la pista de baile se iluminaba de manera distinta, más elegante, más cálida. Pero si algo ha demostrado Dua Lipa es respeto y admiración por las generaciones que llegaron antes que ella. Por eso que le invitara a subir al escenario en uno de sus conciertos de la gira 'Radical Optimism' era una demostración de que el deseo de bailar y entregarse al ritmo no entiende de edades.

Antes de presentarlo, Lipa expresó su admiración por su invitado especial: “Una canción de un artista que ha definido generaciones… Alguien que ha traído amor, alegría y celebración al mundo entero”. Y cuando Richie entona su característico 'We're going to Party, Karamu, Fiesta, forever', con Lipa a su lado interpretando con energía cada línea de ese clásico absoluto de las FMs, se produce una conexión simbólica entre el sonido original de los 80 y su reinterpretación contemporánea, de la que la creadora de 'Future Nostalgia' es máxima representante.

La gira de los ilustres invitados

El encuentro con Richie forma parte de la estrategia que la cantante albano británica ha venido desplegando a lo largo del 'Radical Optimism Tour': invitar al escenario a artistas locales, leyendas o influencias directas para cantar juntos algún clásico popular. Una costumbre que añade sorpresa a cada cita y que celebra la música de cada ciudad.

Así, solo días antes, en otro de sus conciertos en Los Ángeles Dua Lipa sorprendía invitando al escenario a una de sus grandes referentes, Gwen Stefani, la excantante de No Doubt, a quien presentó como "una de mis heroínas personales. Una de mis artistas favoritas, a quien escuché toda mi vida. Alguien que ha influenciado mi música, mi estilo, alguien a quien adoro como artista y alguien que constantemente se redefine a sí misma y a la música. La adoro por completo". Juntas cantaron, cómo no, el icónico 'Don't Speak'.

Otros ilustres invitados del 'Radical Optimism Tour' han sido Lenny Kravitz, con quien interpretó en el Madison Square Garden de Nueva York 'It Ain't Over Til It's Over', Nile Rodgers (Chic) que subió para recrear 'Le Freak' o Jay Kay de Jamiroquai.