Gonzalo Barquilla 10 AGO 2026 - 15:49h.

Jean Carlos, de 29 años, desapareció en Londres el 23 de julio: su familia, que reside en Andalucía, lleva 18 días sin tener noticias

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Jean Carlos S., un joven de 29 años, lleva 18 días sin dar señales de vida después de desaparecer en Londres el pasado 23 de julio. Su familia, que vive en Andalucía, asegura que no ha vuelto a tener contacto con él desde entonces. SOS Desaparecidos ha lanzado una alerta de búsqueda y califica el caso de "urgente".

El joven mide 1,69 metros, es de complexión normal, tiene el pelo negro y corto y los ojos negros. Llevaba varios años viviendo en Inglaterra, donde residía y trabajaba de forma habitual, por lo que su entorno trata ahora de localizarlo tanto en Londres como en el resto del territorio británico.

Joaquín Amills, presidente de SOS Desaparecidos, mantiene contacto con los familiares de Jean Carlos. Como ha explicado a la web de 'Informativos Telecinco', todo el entorno del joven está "muy pendiente" de cualquier información que pueda ayudar a conocer dónde se encuentra.

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Sin contacto desde el 23 de julio

La familia de Jean Carlos lleva más de dos semanas sin noticias: "No hemos podido contactar con él desde el 23 de julio, su última ubicación era Londres". Por el momento, no ha trascendido si las autoridades británicas tienen constancia del caso ni si se ha puesto en marcha alguna búsqueda. Hasta ahora no hay información sobre qué le ha podido ocurrir al joven, por lo que todos los escenarios están abiertos.

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Tras perderse su rastro, la familia del joven decidió alertar a las autoridades españolas. El aviso para tratar de localizar a Jean Carlos se centra en la capital británica, una ciudad cuya dimensión da una idea de la dificultad de la búsqueda: el área del Gran Londres ocupa unos 1.572 kilómetros cuadrados, más de dos veces y media la superficie del término municipal de Madrid, y está dividida en 32 distritos, además de la City of London. En este extenso territorio viven cerca de nueve millones de personas, por lo que la difusión de la alerta resulta especialmente importante para tratar de encontrar cualquier pista sobre el paradero del joven.

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La alerta se difunde también desde Andalucía

Aunque la desaparición se sitúa en Londres, la familia de Jean Carlos se encuentra en Andalucía. Desde allí se está intentando ampliar la difusión de la alerta para conseguir que llegue tanto a personas que puedan encontrarse en Reino Unido como a miembros de la comunidad española y latinoamericana que puedan aportar alguna información.

La alerta de SOS Desaparecidos se ha compartido, entre otros lugares, en grupos de redes sociales como 'Colombianos en Sevilla', con el objetivo de aumentar las posibilidades de localizar al joven. La plataforma Adonay también ha difundido la búsqueda y se ha sumado al llamamiento para intentar obtener información sobre su paradero.

Buscan cualquier pista sobre Jean Carlos

SOS Desaparecidos pide la colaboración ciudadana para tratar de localizar al joven. El llamamiento se dirige especialmente a quienes se encuentren en Londres o en cualquier otro punto de Inglaterra y puedan haberlo visto o dispongan de algún dato que pueda ayudar a determinar su paradero.

La familia continúa esperando noticias desde Andalucía, mientras la alerta trata de alcanzar a personas que puedan haber tenido contacto con Jean Carlos o disponer de alguna información sobre sus últimos movimientos. Cualquier persona que disponga de información puede comunicarla a la Policía Nacional, a través del 091; a la Guardia Civil, en el 062; a SOS Desaparecidos, en el 868 286 726 o en el correo info@sosdesaparecidos.es; o a la plataforma Adonay, en el 633 793 822 o en plataformaadonay68@gmail.com.