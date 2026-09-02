La modelo y Miss España 2005 se enfrenta a la acusación de su pareja, que está siendo investigado por presuntos delitos de pertenencia a organización criminal y blanqueo de capitales

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La vida de Verónica Hidalgo ha dado un giro inesperado en los últimos meses. La que fuera Miss España 2005 mantiene desde el pasado mes de abril una situación familiar que había permanecido alejada del foco público: su pareja y padre de su hija, Juan Andrés González Santos, permanece en prisión preventiva, comunicada y sin fianza, mientras avanza una investigación judicial en la que está siendo investigado por presuntos delitos de pertenencia a organización criminal y blanqueo de capitales. La causa estaría relacionada con una trama dedicada presuntamente al tráfico de drogas y continúa abierta.

Según ha desvelado la revista 'Semana' este miércoles, 2 de septiembre, tras tener acceso al auto judicial, González Santos se encuentra en prisión preventiva, comunicada y sin fianza, en la cárcel madrileña de Estremera VIII. Está siendo investigado por presuntos delitos de pertenencia a organización criminal y blanqueo de capitales.

La investigación permanece abierta y en ella estarían implicadas varias personas, por lo que todavía quedan cuestiones por esclarecer antes de que pueda determinarse la responsabilidad concreta de cada uno de los investigados.

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Los detalles

Se trata de una investigación en curso y Juan Andrés González Santos mantiene, como cualquier persona investigada, la presunción de inocencia. Hasta que no haya una sentencia, el ingreso en prisión preventiva no equivale a una condena ni significa que haya sido declarado culpable de los delitos que se le atribuyen.

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Los datos conocidos hasta el momento sitúan el caso dentro de una investigación policial más amplia sobre una organización que presuntamente se dedicaría al tráfico de drogas. De acuerdo a la información publicada por la revista a partir del auto judicial, las autoridades tratan de determinar qué papel habría desempeñado cada una de las personas implicadas y cómo habría funcionado la estructura.

En el caso de González Santos, la investigación apunta a su actividad empresarial. El empresario habría puesto a disposición de la organización su empresa, Artecar Solución Gráfica SL, dedicada al ámbito de las artes gráficas y la publicidad.

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Tal y como ha trascendido, las autoridades sostienen que la sociedad habría sido utilizada con presuntos fines delictivos y que incluso se habrían emitido facturas falsas. Este supuesto uso de una actividad empresarial para facilitar las operaciones de la organización es uno de los elementos que habría llevado al juez a considerar que González Santos podría tener una participación clave en la trama.

Según los datos difundidos a partir del auto judicial, en caso de ser considerado partícipe de la organización criminal podría enfrentarse a una pena de entre 9 y 12 años de prisión. Si finalmente se determinase que tuvo la condición de jefe, encargado o administrador de la organización, las penas podrían situarse entre 10 y 15 años de cárcel.

Estas cantidades corresponden a los escenarios contemplados en la investigación y no a una condena. Será el desarrollo del procedimiento judicial el que determine qué hechos pueden acreditarse y, llegado el caso, cuál sería la responsabilidad penal de cada investigado.

Hasta el momento, la modelo no ha ofrecido públicamente explicaciones sobre la situación judicial de su marido. Su discreción durante estos meses habría contribuido a que el ingreso en prisión permaneciera desconocido.

Sin embargo, un mensaje que Verónica publicó en sus redes sociales el pasado 16 de junio ha cobrado ahora sentido. En aquella publicación reflexionaba sobre los momentos en los que la vida cambia de manera inesperada y sobre la importancia de regresar a la familia y al hogar cuando "todo parece tambalearse".

Mientras González Santos permanece en prisión, Verónica habría encontrado apoyo en su hija, Leandra, que nació en enero de 2025, y en sus familiares más cercanos.