Celia Molina 02 SEP 2026 - 12:14h.

Isabelle Sava, que obtuvo la medalla de plata en el Mundial de Taekwondo de 2022, falleció mientras dormía de forma repentina

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El deporte británico se ha quedado en shock al conocer la repentina muerte de la taekwondista Isabelle Sava, a los 19 años de edad. Según la campaña de GoFundme publicada por una de sus mejores amigas, con el objetivo de ayudar a sus padres con los gastos del funeral, la joven, que ostentaba la categoría de cinturón negro y, en 2022, ganó una medalla de plata en su categoría, murió tras sufrir un paro cardíaco mientras dormía.

"Isabelle falleció de forma totalmente inesperada mientras dormía tras sufrir un paro cardíaco. Los servicios de emergencia, incluidos los equipos de ambulancia y de helicóptero médico, lucharon desesperadamente por reanimarla y salvarle la vida. Trágicamente, a pesar de todo lo que hicieron, no se pudo salvar a Isabelle", dice el texto de la campaña.

En el mismo, la amiga de la joven fallecida destaca también el extenso currículum que tenía Isabelle, con tan solo 19 de años, pues, además de ser una gran promesa del taekwondo, también estaba estudiando para ser abogada y fue cadete de la policía:

Abogada, cadete de policía y cinturón negro de taekwondo

"Se estaba preparando para comenzar su segundo año de la carrera de Derecho (LLB) en la Queen Mary University of London, una universidad del Russell Group, y trabajaba para alcanzar su sueño de convertirse en abogada mercantil. En 2026, el Centro de Asesoramiento Jurídico de Queen Mary publicó un artículo jurídico escrito por Isabelle, un logro notable para alguien que aún se encontraba en los primeros compases de su trayectoria universitaria", recuerda la campaña.

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Y sobre su faceta como atleta olímpica dice: "Otra parte muy importante de la vida de Isabelle fue el taekwondo, un deporte al que dedicó más de 10 años de su vida. Tras mucho entrenamiento, disciplina, perseverancia y determinación, Isabelle alcanzó el extraordinario nivel de cinturón negro de segundo grado. Su talento y dedicación la llevaron a competir a nivel internacional", añade su amiga.

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Medalla de plata en el campeonato de Países Bajos

"En 2022, Isabelle compitió en el Campeonato Mundial de Taekwondo celebrado en los Países Bajos, donde ganó con orgullo una medalla de plata en combate. Fue un logro extraordinario. Pero su contribución al taekwondo fue mucho más allá de sus propias medallas y competiciones. A medida que sus conocimientos y experiencia iban aumentando, Isabelle también contribuyó al deporte que tanto amaba, ejerciendo de árbitro en numerosas competiciones de taekwondo", explica.

"Anteriormente, fue cadete de policía, lo que demostró desde muy joven su disciplina, madurez, capacidad de trabajo en equipo y deseo de contribuir positivamente a su comunidad. Su compromiso y sus logros fueron reconocidos cuando recibió el premio Jack Petchey Achievement Award. Isabelle también completó con éxito los premios el Duke of Edinburgh’s Award de bronce y plata, lo que demostró aún más su independencia, resiliencia, determinación y voluntad de superarse a sí misma", concluye la campaña.

De igual forma, esta allegada ha explicado que el GoFundMe busca recaudar fondos para que los padres de Isabelle, que "tanto la amaban", no tengan que preocuparse por los gastos del funeral y puedan centrarse en llorar su irreparable pérdida.