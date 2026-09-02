La artista cambia su nombre artístico y Miley Cyrus aparece ahora reducido a Miley, una estrategia que llega justo antes del lanzamiento de su nuevo disco 'Bass Persuades'

Miley se reunirá con sus fans el 16 y el 18 de octubre en el Hollywood Bowl para presentar esta nueva era musical, que además viene acompañada de una nueva estética digital

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La cantante Miley Cyrus se reinventa al deshacerse de su apellido, un cambio en su nombre artístico que ya se ha visto reflejado tanto en su página web como en sus redes sociales. En ellas, el nombre de Miley Cyrus aparece ahora reducido a Miley, una estrategia que llega justo antes del lanzamiento de su nuevo disco.

"Mi décimo álbum de estudio, 'Bass Persuades', será vuestro el 18 de septiembre", arranca el mensaje publicado en su cuenta de Instagram, nueva música para la que ha reservado dos fechas de presentación. Miley se reunirá con sus fans el 16 y el 18 de octubre en el Hollywood Bowl de Los Ángeles, California.

"Ha pasado un tiempo. El Hollywood Bowl es mi lugar favorito para vivir la música y ver a mis artistas predilectos. Me he sentado en esas butacas muchas veces, pero nunca he subido al escenario. Los Ángeles es mi corazón y traigo el espectáculo a casa. Nos vemos allí", ha explicado la artista a través de redes sociales.

Este nuevo paso en su carrera musical coincide con la muerte de Dolly Parton, su madrina, una artista a la que estaba muy unida. "Nuestros momentos más sagrados fueron privados y se quedarán allí detrás del escenario, bajo el glamour y entre nuestros corazones", compartía la artista estadounidense en redes sociales.

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"Tengo un ángel a mi lado. Siempre lo he hecho. Una de nuestras últimas conversaciones fue sobre música y metamorfosis. Siempre la amaré y quiero que esté orgullosa", continuaba lamentando la pérdida de la reina del country.

Miley sin Cyrus, una nueva era musical

La artista comenzaba a dar pistas de su nueva era el pasado 24 de agosto, cuando en Nueva York y Los Ángeles aparecieron varios carteles que mostraban un primer plano de su ojo. A pesar del misterio, sus seguidores rápido vincularon aquellas imágenes que no revelaban ningún otro dato.

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Días después, la artista publicó esta misma imagen al completo en sus redes sociales, resolviendo todas las especulaciones que circulaban en redes sociales. Ahora, este cambio de nombre viene acompañado de una transformación de su estética digital. Miley apuesta por un estilo más oscuro, donde predominan los tonos rojizos, señal de un inminente giro musical.

Pero no es la primera vez que Miley decide romper con su estilo. Desde sus inicios como Hannah Montana, poco a poco la artista ha querido deshacerse de su imagen infantil, llegando a videoclips tan rompedores y polémicos como fue 'Wrecking Ball' en 2013. De la rebeldía pasó a la sencillez con temas como 'Flowers', diez años después. Sus fans esperan descubrir con qué estilo sorprenderá ahora la cantante.