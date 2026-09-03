Maribel Verdú celebra con un beso los 27 años de su boda: “La mejor decisión de mi vida”

Redacción Uppers 03 SEP 2026 - 12:19h.

El matrimonio de la actriz y el guionista es uno de los más sólidos, queridos y admirados de la industria cinematográfica del país

Maribel Verdú, agradecida con el paso del tiempo: "La arruga es el mapa de lo que hemos reído"

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"27 años del 'sí, quiero'. La mejor decisión de mi vida". Con estas palabras que acompañan a dos fotografías compartidas en sus redes sociales ha querido celebrar Maribel Verdú su matrimonio con Pedro Larrañaga, uno de los más sólidos, queridos y admirados de la industria cinematográfica del país.

Si por algo se caracteriza la pareja es por su discreción a la hora de hablar de su relación, por eso sorprende la doble publicación. En la primera imagen aparece Maribel sentada sobre Pedro, ambos con la playa como telón de fondo y mirando sonrientes a cámara. En la segunda la protagonista de 'Y tu mamá también' besa apasionadamente en los labios a su marido.

El post no tardó en llenarse en mensajes y comentarios de amigas y compañeras de profesión, como Aitana Sánchez Gijón Juana Acosta, Paula Echevarría, Rossy de Palma o Aura Garrido.

Un flechazo poco convencional

El suyo no fue un flechazo convencional, aunque sí tuvo algo de cinematográfico. Se conocieron en 1999 gracias a Luis Merlo, hermano del guionista y compañero de reparto de la actriz en la serie 'Canguros'. La historia comenzó, precisamente, alrededor de un guion.

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Verdú ha contado en alguna ocasión que estaba leyendo un texto escrito por Larrañaga, en el que aparecían muchos personajes, y que uno de ellos, “la pelirroja”, le interesó especialmente. "Le dije que quería hacerlo. Me contrataron, lo hice y ahí me enamoré", resumía en Planeta Calleja.

La boda seis meses después

La relación avanzó a toda velocidad. Apenas seis meses después de conocerse, el 2 de septiembre de 1999, Verdú y Larrañaga se casaron por lo civil en una ceremonia celebrada en El Corrijal, un chalet situado en La Moraleja, ante unos 125 invitados.

Verdú siempre había dicho que no imaginaba para sí una vida convencional. No tenía previsto casarse ni ser madre. Y, en efecto, la pareja no ha tenido hijos en común. Pedro Larrañaga sí tenía un hijo de una relación anterior y la actriz ha hablado con naturalidad de la familia que han construido juntos.

Si algo ha caracterizado al matrimonio ha sido su discreción. Por eso, cada declaración pública sobre su relación adquiere un interés especial. En 2024, cuando celebraban sus 25 años de matrimonio, Verdú resumió sus sentimientos con una frase especialmente directa: “Me muero por mi chico”.

La celebración de las bodas de plata tuvo lugar en Marbella, rodeados de amigos, y sirvió como una de las pocas ocasiones en las que la actriz abrió una pequeña ventana a su vida privada. Su receta para un matrimonio duradero la tiene clara: quererse, desearse, reír juntos, no perder nunca el respeto y, sobre todo, admirarse sin convertir la pareja en una competición.