Nicolás Vallejo-Nágera ha concedido una entrevista a '¡De viernes!' tras la sentencia de la corte de Miami que concede a Paulina Rubio la razón: "Ha habido irregularidades"

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Nicolás Vallejo-Nágera, más conocido como Colate, regresa a televisión para explicar en primera persona cómo ha afrontado el último capítulo de la larga batalla judicial que mantiene con Paulina Rubio, una disputa que afecta directamente a Nico, el hijo que ambos tienen en común.

El conflicto judicial entre Colate y la cantante mexicana comenzó hace ya algunos años y ha estado marcado por diferentes procedimientos relacionados con la custodia y la situación de su hijo, que sigue siendo menor de edad.

En el mes de agosto de este año, la justicia de Florida dictaminaba que Nico, de 15 años, continúe residiendo en Estados Unidos con su madre tras un proceso judicial en el que los informes señalaron que "el menor se siente feliz bajo el cuidado de la cantant"e.

Pese a que la contundente sentencia supuso un duro golpe para el empresario español, Colate no se ha dado por vencido y ha reactivado el conflicto legal presentando un nuevo y extenso recurso ante la corte de Miami con más de 70 puntos para impugnar la decisión y continuar peleando por la custodia.

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Ahora, el empresario español acude al programa de Bea Archidona y Santi Acosta para comentar públicamente una sentencia especialmente complicada para él: "Estoy mal y llevo 14 años así; mi hijo quiere vivir en España y no le dejan", además de señalar las supuestas irregularidades del juicio:

"Estoy aquí para hablar porque llevo muchos años intentando no hablar, para que no influya en el proceso, pero veo que no sirve de nada. Hay muchas personas opinando y hablando sobre esto cosas que son muy distintas a la realidad". Preguntado sobre cómo se ha tomado Nico la resolución judicial, Colate responde: "Mi hijo se da cuenta de que pasa algo y unos días después hablamos del tema. Él es un niño muy maduro que lleva mucho tiempo pidiendo vivir en España que ha vivido cosas muy duras, que ha pasado por todo tipo de psicólogos y terapias, y que ha pedido vivir en circunstancias distintas a las que vive con su madre".

Colate, preocupado por la situación de su hijo junto a Paulina Rubio

El empresario español no ha tenido pelos en la lengua al hablar de la relación de madre e hijo. Según Colate, la de Paulina y Nico es una relación insana marcada por las peleas y por las intervenciones policiales:

"La relación que tiene Paulina con nuestro hijo no es buena, es tóxica, Nico no es feliz en Miami con su madre y vive en un ambiente tóxico. En el anterior juicio que tuvimos ella misma presentó un informe toxicológico que daba positivo en Marihuana. Nico dice que quiere mucho a su madre, pero que no puede vivir con ella. Ha habido muchos episodios violentos, el último de ellos fue una pelea de la que hay fotos y marcas de ellos, creo que es mi hijo el que llama a la policía. Mi hijo después de aquello me mandó un audio muy asustado y me dijo que su madre le había pegado, que su madre estaba fuera de sí y que tenía miedo".